Вода на Марс е съществувала много по-дълго от очакваното

По това време районът е бил във водна седиментна среда

Значителна водна активност е съществувала на повърхността на Марс допреди приблизително 750 милиона години - разкриват високочестотните радарни данни, получени от китайския марсоход Zhurong, съобщава The Global Times.

Това откритие удължава историята на Марс за наличие на вода с няколкостотин милиона години, предоставяйки нови доказателства за обновено разбиране на климатичната еволюция на планетата, геоложките процеси и потенциалната обитаемост за живот, съобщи Science and Technology Daily във вторник, позовавайки се на Института по геология и геофизика към Китайската академия на науките.

Преди това научната общност смяташе, че Марс е навлязъл в цялостен сух етап преди около 3 милиарда години.

След кацането си на Марс през май 2021 г., роувърът Zhurong е изминал приблизително 1,9 километра

в южната част на Utopia Planitia на Марс и е извършил плитко подземно засичане, използвайки високочестотен квадруполен радар, подобно на извършване на детайлно компютърно сканиране на Марс.

Данните разкриват, че подповърхността на зоната за кацане е широко покрита с равномерен седиментен слой с дебелина около 4 метра, под който са заровени ударни кратери.

Характеристиките на този седиментен слой, неговата равномерна дебелина и непрекъснат характер изключват възможността за вулканично изригване или просто натрупване на пясък, носено от вятъра, каза Лиу Йике, изследовател от института, който е и първият автор на тази статия.

Единственото правдоподобно обяснение е, че по това време районът е бил във водна седиментна среда, наподобяваща плитко море или голямо езеро, добави Лиу.

Чрез комбиниране на анализа на хронологията на кратера, изследователите установиха, че съответните седиментни слоеве са се образували преди приблизително 750 милиона години, датиращи от средния до късния амазонски период на Марс.