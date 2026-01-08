Рядка находка: археолози откриха римска кутия за лекарство, издълбана от кост

Горната част на кутията е украсена със сложни пръстеновидни и точкови маркировки

Уникална римска кутия, издълбана от кост, е открита на археологически обект, съобщава The Telegraph. Кутията, за която се смята, че е съдържала лечебен мехлем или подобно вещество, е намерена непокътната в гроба на млада жена на обект в Бродуей, Уорчестършир.

Джейми Уилкинс, който ръководи разкопките, каза, че „никога преди не е виждал нещо подобно“ и веднага е разбрал, че екипът е „открил нещо наистина специално“.

Горната част на кутията е украсена със сложни пръстеновидни и точкови маркировки, което предполага, че датира от късния римски период. Специализиран анализ показа, че е направена от кост на сърна.

Констанс Мичъл от Археологията на Уорчестършир каза, че „в момента не можем да открием известни паралелни примери“ на издълбаната кутия.

Една от теориите, които археолозите разглеждат, е, че кутията е съдържала мехлем,

използван за облекчаване на болката.

Първоначалното използване на кутията обаче може да остане загадка. Внимателното ѝ поставяне в гроба показва, че е била значима за собственичката си и вероятно е била от висока стойност.

Датиращи данни сочат, че собственичката е била млада жена на възраст между 25 и 30 години.

Разкопките са открили и доказателства за праисторическа, римска и саксонска дейност в целия обект, което показва, че хората са населявали Бродуей от хиляди години.

След като работата приключи, артефактите и записите от обекта ще бъдат депозирани в музея на окръг Уорчестършир.