2026 г. - критична за кораловите рифове

Учени очакват масово унищожаване заради затопляне и замърсявания

Повишава се температурата на океаните

Кораловите рифове по света, които са били дом на хиляди видове морски живот в продължение на векове и са осигурявали препитание на милиони хора, са на ръба на бедствие. Според нови научни изследвания, 2026 г. може да бъде критичната година, в която глобалните климатични промени и други фактори ще доведат до масово унищожаване на рифовете, някога смятани за символи на океанското биоразнообразие.

Учените са идентифицирали няколко ключови фактора, които бързо влошават състоянието на кораловите рифове. На първо място и най-важно, това е покачването на температурата на океана. Водата, която става твърде топла, предизвиква феномен, известен като „избелване на коралите“ — когато те губят симбиотичните си водорасли, които им осигуряват храна и ярки цветове. Без тези водорасли коралите бледнеят, отслабват и в крайна сметка умират.

Също толкова заплашително е и pH на океанската вода, което намалява кислорода поради повишените нива на въглероден диоксид. Киселинността потиска растежа на коралите, нарушава способността им да се възстановяват от щетите и прави рифовете по-уязвими към бури и ерозия.

В допълнение към климатичните фактори, рифовете страдат от замърсяване на водите, прекомерен риболов и разрушителни туристически практики. Химикали, пестициди и пластмаса от сушата навлизат в морската среда, създавайки допълнителен стрес за кораловите колонии.

Последните модели на учени от цял свят показват, че ако настоящите тенденции на глобално затопляне продължат, повече от 50% от кораловите рифове могат да бъдат загубени през следващите няколко години. 2026 г. е наречена потенциална „година на колапс“, тъй като се очаква температурите на океаните в много тропически региони да достигнат критични нива тази година.

„Наблюдаваме ускорено изчезване на корали в Карибите, Австралия и Югоизточна Азия. Ако 2026 г. мине без сериозни мерки, последствията ще бъдат необратими“ — отбелязва д-р Мария Коваленко, специалист по морска екология.

Учените подчертават необходимостта от комплексен подход: намаляване на емисиите на CO₂ , контрол на замърсяването на океана , създаване на защитени морски зони и възстановяване на кораловите градини.

„Ако не предприемем решителни стъпки през 2026 г., може да загубим коралови рифове, които съществуват от милиони години“ — предупреждава Коваленко.

(От kaldata.com)