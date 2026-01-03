НАСА обявява невероятно откритие, което може би е разрешило дебата за „живота на Марс“ (ВИДЕО)

Скорошен анализ на калното ядро от Сапфировия каньон, пробито от роувъра Perseverance на НАСА през юли 2024 г., добавя нови и убедителни доказателства към продължаващото търсене на живот на Марс, пише Earth.

Изследването описва минерали и текстури, които на Земята често са свързани с микробна активност. Същевременно авторите подчертават, че някаква неизвестна, небиологична химия също би могла да обясни сигналите.

„Това откритие на Perseverance е най-близкото, с което някога сме се доближавали до откриването на живот на Марс. Идентифицирането на потенциална биологична сигнатура на Червената планета е революционно откритие, което ще разшири разбирането ни за Марс“, каза бившият администратор на НАСА Шон Дъфи.

„Ангажиментът на НАСА за провеждане на „Златния стандарт на науката“ ще продължи, докато преследваме целта си да поставим американски обувки на скалистата почва на Марс.“

Ядрото е взето от скала, наречена „ Водопадът Чевая “ в долината Неретва, древен речен канал с ширина около четвърт миля, който някога е захранвал езерото на кратера Йезеро.

След пробиването, Perseverance запечата пробата за евентуално връщане на Земята, където лабораторни инструменти могат да извършват тестове, далеч надхвърлящи бордовите възможности на марсохода.

Вътре в марсианската кал

Водещият автор Джоел А. Хуровиц от университета Стоуни Брук (SBU) съобщава за финозърнест кален камък с кръгли реакционни фронтове, неофициално наричани леопардови петна, плюс малки нодули, вградени в слоести седименти.

Инструментите SHERLOC и PIXL на Perseverance картографираха органичен въглерод с фосфат, желязо и сяра, подредени в различни, повтарящи се модели.

Два минерала се открояват: вивианит и грейгит. Вивианитът е железен фосфат, докато грейгитът е железен сулфид, свързан с цикъла на желязо и сяра в бедни на кислород среди.

Тези характеристики се проявяват в скали, които са се утаили от вода, а не в лава.

Мястото на Марс се намира по протежение на Брайт Ейнджъл, набор от разкрития, които запазват слоеве и жилки, съответстващи на бавните промени след отлагането на калта.

Текстурите и химията сочат нискотемпературни реакции, които са реорганизирали елементи, вече присъстващи в калта.

Този детайл е важен, защото ниските температури са подходящи за среди, които животът може да понесе, докато много горещите условия са склонни да заличават деликатните сигнали.

Земните микроби оставят подобни следи

На Земята вивианитът често се образува там, където микробите редуцират желязото в богати на вода седименти и улавят фосфора в синьо-зелени нодули.

Лабораторни и теренни изследвания документират биологично медиирания вивианит чрез извънклетъчен електронен трансфер.

Грейгитът често се появява там, където сулфат-редуциращи бактерии задвижват химията в аноксични кали. В контролирани експерименти грейгитът е открит само в живи биотични условия след месеци инкубация.

Марсианската скала показва ръбове, богати на вивианит, обграждащи малки ядра, обогатени с грейгит. Този модел на биково око съответства на поредица от реакции на електронен трансфер, наблюдавани в някои земни седименти.

Нищо от това не доказва, че в калта на „Брайт Ангел“ е протичал метаболизъм, но показва, че химията е подходяща за него. Това е фин момент и е причината учените да използват езика си предпазливо.

Доказателства за живот на Марс

Потенциалната биосигнатура е характеристика, която може да има биологичен произход, но все още се нуждае от повече данни, за да се изключат небиологични източници.

НАСА насочва екипите на мисиите и обществеността към скалата за увереност в откриването на живот или CoLD , която насърчава поетапни твърдения и независими проверки.

На практика подходът на CoLD е прост. Първо се открива сигнал, след това се изключва замърсяването, след това се разглеждат алтернативи и едва след това се говори за живота на Марс с висока увереност.

Работата на „Светлият ангел“ е в началото на тази стълбица. Тя преминава през няколко необходими стъпала, но оставя взискателни тестове за лабораторията.Органичните съединения могат да попаднат и чрез метеорити или да се образуват без биологични процеси. Авторите отбелязват тези пътища и описват как бъдещи анализи биха могли да разграничат пътищата.

Движейки се напред с повишено внимание

„Това не е самият живот“, обясни Ники Фокс, заместник-администратор в Дирекция „Научни мисии“ на НАСА, подчертавайки, че това е потенциален биологичен подпис, а не доказателство за живот. Водещият автор повтори това предупреждение.

„Не можем да твърдим, че това е нещо повече от потенциален биологичен подпис“, каза Хуровиц. Други служители също подчертаха залозите и ограниченията.

Предпазливостта не е самозащита. Тя е начинът, по който науката избягва фалшиви тревоги, когато въпросът е толкова важен.

Последици за обитаемостта

Ако вивианитът и грейгитът са се образували чрез микробни метаболизми, тогава „Брайт Ангел“ улавя период, когато повърхностните води са поддържали същите химични стратегии, които някои клетки използват за енергия днес.

Това би удължило обитаемостта на Марс до един прозорец, когато тази част на Джезеро все още е влажна.

Ако абиотичните пътища са образували същия модел, скалата все още е регистрирала редокс организацията на желязо, сяра и фосфор в марсианската кал. Това е прозорец към това как планетата циклично обменя ключови елементи без биология.

И двата резултата са важни за по-голямата история. Марс не просто е изсъхнал, а е променил химичния си състав с течение на времето, а тези проби позволяват на изследователите да проследяват тази промяна слой по слой.

Работата също така посочва какво да се измерва следващо. Изотопите, микротекстурите и точната структура на въглерода в ядрото могат да отделят метаболитните сигнатури от химическите им сходства.

Светло оцветеният слоест блок съдържа естествената повърхностна цел от водопада Чеява, абразията от храма на Аполо и местоположението на пробите от Сапфировия каньон.

Предишно откритие на сяра на Марс

По време на рутинен ден на Марс през 2024 г., роувърът Curiosity на НАСА прегази скала и я разцепи.

Това злополучно събитие се оказа случаен късмет, разкривайки нещо, което никой никога не беше виждал на Червената планета: поразителен клъстер от ярко жълти серни кристали.

„Кюриосити“ бързо изпрати изображенията обратно на Земята, зашеметявайки учени от цял свят, включително Ашвин Васавада, учен от проекта на мисията в Лабораторията за реактивно движение на НАСА в Южна Калифорния.

„Да откриеш поле от камъни, направени от чиста сяра, е като да откриеш оазис в пустинята“, каза Васавада. „Не би трябвало да е там, което означава, че сега трябва да го обясним. Моменти като този – когато Марс ни изненадва – са това, което прави изследването на планетите толкова вълнуващо.“

Сярата играе ключова роля в търсенето на живот. На Земята някои микроорганизми разчитат на серни съединения за енергия, което прави елемента ценна улика в продължаващото търсене да се разбере дали животът може да съществува извън нашата планета.

Следващи стъпки за потвърждаване на живота на Марс

Авторите представят лабораторни експерименти и полеви аналози на Земята, за да проверят дали небиологичните реакции могат да възпроизведат тези текстури и минерални двойки.

Те също така посочват анализи, които изискват пробата да бъде взета в лаборатория с чиста Земя, включително изотопни съотношения, които биологията е склонна да изкривява.

Планирането на връщането на пробите ще определи колко бързо ще се провеждат тези тестове. Междувременно роувърът може да продължи да картографира къде се групират тези характеристики и как те се свързват с други скални единици наблизо.

PIXL и SHERLOC са показали достатъчна чувствителност, за да насочат това търсене.

Сдвояването на елементни карти и Раманови детекции дава последователна картина, която може да се приложи и към други разкрития.

С регистрирането на нови цели, рамката на CoLD ще помогне за комуникиране на напредъка, без да се изпреварват данните. Ето как потенциалният биосигнатур се превръща в резултат, на който хората могат да се доверят.