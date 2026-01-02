Петте неразгадани мистерии на 2025 г., които завладяха света

С наближаването на края на 2025 г., няколко мистерии, които оставиха света в смаяно недоверие, все още не са напълно обяснени, пише Daily Mail.

Последните 12 месеца се четат като научнофантастичен роман, с хиляди НЛО, роящи се над източното крайбрежие на САЩ, междузвезден посетител, нахлуващ в нашата слънчева система, и потенциалното откритие на гигантски колони под египетските пирамиди.

Освен това, учените и правителствените служители не успяха да опровергаят всички невероятни теории, свързани с много от тези изумителни събития, включително твърдението на един уважаван учен, че гигантската космическа скала 3I/ATLAS може да е извънземен кораб.

Тази година, изпълнена с вълнения, всъщност започна бързо с мистериозната поява на рояци дронове над САЩ, започвайки в края на 2024 г., включително над голф игрището на тогавашния кандидат за президент Доналд Тръмп в Ню Джърси.

Наблюдения на дронове в Ню Джърси

Странните наблюдения на дронове по Източното крайбрежие започнаха през ноември 2024 г., като стотици хора подадоха доклади до уебсайта за проследяване на UAP (Неидентифицирани въздушни явления) Enigma Labs още преди началото на 2025 г.

С настъпването на новата година, обезпокоителните наблюдения продължиха, което накара Федералната авиационна администрация (FAA) да наложи временна забрана за летене с дронове в 22 града в Ню Джърси през януари.

Забраната не направи много, за да спре наблюденията, като много американци забелязаха „дронове с размерите на кола“, които не издаваха шум, докато нахлуваха във въздушното пространство на местните военни бази и собствеността на Тръмп.

В първия си ден след завръщането си в Овалния кабинет, Тръмп заяви, че ще започне разследване на мистериозната дейност на дронове и ще възложи на началника на кабинета си, Сузи Уайлс, да се заеме със случая.

Евентуалното разкритие от Белия дом повдигна повече въпроси, отколкото отговори, тъй като президентът заяви, че дроновете „не са враг“ и са били упълномощени от правителството на САЩ да провеждат „изследвания“.

Всъщност, FAA не спомена, че дронове са получили разрешение за провеждане на това предполагаемо изследване и твърди, че обектите са „законни търговски дронове и хеликоптери“.

И до днес произходът на рояците дронове, техните цели над Ню Джърси и останалата част от Източното крайбрежие, както и техните изследвания, остават загадка.

Въпреки това, неназована частна фирма, наета от американските военни, в крайна сметка пое отговорност за мистериозните рояци дронове, твърдейки, че са провеждали тестове на своите усъвършенствани летателни апарати, според неофициални коментари на среща на върха на армията през август 2025 г.

Сферата на Буга

Само седмици след кризата с рояка от дронове в САЩ, предполагаема извънземна сонда в Южна Америка не само беше заснето на видео, но и беше извадена от мястото на катастрофата в Колумбия.

Наречен сферата Буга , на името на града, над който прелетя през март, странният висящ обект беше видян да се удря в електропровод и да се приземява в поле, където местният жител Давид Велесел Потро го намери и отказа да го предаде на колумбийското правителство.

Учените, които са изследвали предполагаемата космическа сонда, са открили, че тя съдържа лабиринт от оптични проводници и излъчва някаква форма на енергия, която убива почвата и тревата, до които се докосва, и разболява хората.

Бил е покрит и със символи, които изследователите сравняват с древни писмености, включително руни, огам и месопотамски писмени системи - въпреки че някои скептични учени отхвърлят обекта като сложен арт проект.

В крайна сметка сферата Буга е отнесена в Мексико Сити за по-нататъшно проучване от уфолози и други учени.

През юни д-р Стивън Гриър, американски уфолог и пенсиониран лекар, заяви в предаването X, че „фалшиви полицаи“ са се опитали да влязат в трезора, където се е съхранявало предполагаемото НЛО.

Оттогава е публикувана малко информация за сферата Буга, която изследователите наричат първото НЛО, възстановено от частни граждани и контролирано единствено от неправителствени учени.

Междузвезден обект 3I/ATLAS

През лятото на 2025 г. друг предполагаем извънземен посетител бързо се премести в нашата слънчева система, отбелязвайки едва третия регистриран обект, влязъл в нашата система от другаде в космоса.

Междузвездният обект 3I/ATLAS беше открит в началото на юли, като повечето астрономи бързо обявиха посетителя за комета - бързо движеща се ледена топка от далечна слънчева система.

НАСА и Европейската космическа агенция обявиха 3I/ATLAS за комета, но бяха критикувани за липсата на висококачествени изображения на космическата скала в сравнение със снимките, направени от аматьори, използващи домашни телескопи.

Освен това, уважаваният физик от Харвард Ави Льоб посочи, че обектът не е обикновена комета, разкривайки поне 12 различни аномалии, които предполагат, че обектът с дължина три мили може да е бил изкуствено създаден от извънземен разум.

Тези улики включват наличието на опашка на кометата, обърната в грешната посока на слънцето, известна като анти-опашка, което предполага, че потокът всъщност е отработени газове от двигател, който насочва обекта през космоса.

„Все още има много нерешени аномалии на 3I/ATLAS. Всяка от тези аномалии има по-малко от процент случаен шанс и досега няма обяснение“, каза Льоб пред Daily Mail в сряда.

Льоб добави, че все още има време да се разбере истинският произход на 3I/ATLAS, който ще премине покрай Юпитер на 16 март 2026 г.

Странно е променил курса си, за да се подравни перфектно с точките на Лагранж на Юпитер, „място за паркиране“ в космоса, където гравитацията на Слънцето и Юпитер се неутрализира взаимно, така че обектът не се разкъсва.

„Би било интересно да се провери дали 3I/ATLAS ще изстреля някакви устройства като спътници в точките на Лагранж“, добави Льоб.

„Огромен град“ под пирамидите в Гиза в Египет

Откритие, което се случва цяла година, може да пренапише произхода на древните египтяни завинаги.

През март италиански изследователи заявиха, че са открили „огромен подземен град“, който се простира на повече от 1200 метра директно под пирамидите в Гиза, което ги прави 10 пъти по-големи от самите пирамиди.

Шокиращото твърдение, което много експерти твърдят, че вече са опровергали, идва от проучване, което използва радарни импулси за създаване на изображения с висока резолюция дълбоко в земята под конструкциите, по същия начин, по който сонарният радар се използва за картографиране на дълбините на океана.

През юли същият екип идентифицира колосална вертикална шахта, водеща до две камери под Сфинкса.

Докато водещите археолози остро критикуват работата като ненаучна и спекулативна, екипът настоява, че последните им сканирания сочат към нещо изключително.

Въпреки това, физическото доказателство, че тези структури наистина съществуват, все още не е представено, а отговорите на въпроса каква може да е била тяхната мистериозна цел не дойдоха през 2025 г.

С настъпването на 2026 г. изследователският екип се надява да получи разрешение да копае под двете основни структури, за да открие следи от скрития град. Те също така са представили официално предложение за неинвазивен достъп, като например разчистване на съществуващите шахти на обекта.

Тази година донесе и множество сензации, що се отнася до дискусията за НЛО и извънземния живот, като се съобщава, че правителството на САЩ се е приближило повече от всякога до пълно разкриване на класифицирани доклади за извънземни.

През септември група от американски военни ветерани свидетелстваха пред Конгреса като разобличители на дейностите на тайни правителствени програми, за които се твърди, че имат доказателства, че НЛО и извънземни са реални.

В едно шокиращо видео на обществеността беше показан американски военен дрон, който всъщност изстреля ракета Hellfire по НЛО, само за да види как оръжието безобидно отскача от изключително напредналия летателен апарат.

Конгресменът Ерик Бърлисън от Мисури разкри видео на американски военен дрон, който удря кълбовидно НЛО с ракета, която отскача и не спира апарата.

Конгресменът Ерик Бърлисън от Мисури разкри видео на американски военен дрон, който удря кълбовидно НЛО с ракета, която отскача и не спира апарата.

След изслушването, вицепрезидентът Джей Ди Ванс удвои обещанието си да „стигне до дъното“ на съществуването на извънземен живот.

През ноември беше пуснат сензационен документален филм, наречен „Ерата на разкритията“, в който бяха интервюирани множество високопоставени държавни служители, описващи подробно предполагаемото 80-годишно глобално прикриване на извънземен живот и технологията, която хората са създали, използвайки части от разбили се НЛО.

Въпреки че американските военни твърдят, че Америка няма доказателства за съществуването на извънземни или НЛО, шансовете президентът Тръмп да разкрие какво знае по темата внезапно скочиха до небесата през декември, което накара експертите да смятат, че пълното публично разкриване е само след няколко дни.