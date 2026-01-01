2026 г. в Космоса: Мисиите до Луната се завръщат, затъмнения обхващат Европа

Полярните сияния продължават

От посещение на комета от друга звездадо завръщането на блокирани астронавти от НАСА и рекорден брой изстрелвания на сателити, 2025 г. беше изпълнена с необикновени космически събития. Този импулс се пренася и в 2026 г. с някои от най-амбициозните планове за изследвания от десетилетия, редки затъмнения и продължаващи възможности да се види северното сияние, пише Euronews.

Интересът към Луната отново нараства след десетилетия на относително затишие, като за предстоящата година са планирани няколко изстрелвания и тестове. Повече от половин век след като мисиите „Аполо“ за първи път откараха хора на лунната повърхност, астронавтите отново се готвят да се впуснат в дълбините на лунното пространство.

През април НАСА ще изпрати екипаж от четирима астронавти – трима американци и един канадец – на 10-дневна мисия, която ще мине покрай Луната. Космическият им кораб ще обиколи задната страна на Луната, преди да се върне на Земята.

Въпреки че няма да кацнат, полетът им се очаква да предложи нови гледки към региони, които дори мисиите „Аполо“ никога не са виждали директно, информация, която може да оформи бъдещи кацания по програмата „Артемида“ на НАСА, според Рийд Уайзман, шеф на офиса на астронавтите в НАСА.

Един от най-привлекателните проекти е нов огромен лунен модул, наречен Blue Moon, разработван от Blue Origin, космическата компания, основана от Джеф Безос от Amazon.

Прототипът на модула, проектиран да превозва астронавти от НАСА до лунната повърхност, е планиран да бъде тестван през 2026 г. С височина от около осем метра, той ще бъде почти два пъти по-висок от лунния модул „Аполо 12“, който кацна на Луната през 1969 г.

Други американски космически компании, включително Astrobotic Technology, Intuitive Machines и Firefly Aerospace, също имат за цел кацане на Луната през 2026 г. като част от нарастващия търговски натиск за доставка на товари на Луната.

Китай също планира собствено изследване на Луната. Сондата Chang'e 7 се очаква да се насочи към южния полюс на Луната, област, където според China Media Group може да има замръзнала вода, скрита в постоянно засенчени кратери.

Такава лед един ден може да подпомогне човешките мисии,

като осигури питейна вода и ракетно гориво.

През февруари над Антарктида ще бъде видимо слънчево затъмнение „пръстен от огън”, което частично ще може да се наблюдава от части от южното полукълбо, включително Южна Африка, Чили и Аржентина.

Затъмнението „пръстен от огън”, известно още като пръстеновидно затъмнение, се случва, когато Луната минава пред Слънцето, но изглежда малко по-малка, за да го покрие напълно, оставяйки ярък пръстен от слънчева светлина около ръба си.

Европейците ще имат особено впечатляваща гледка през август, когато пълно слънчево затъмнение ще преминава от Арктика през Гренландия и Исландия, преди да достигне Испания, превръщайки за кратко деня в нощ за тези, които се намират по неговата тясна траектория.

Самата Луна ще изглежда особено впечатляващо в няколко момента през годината.

През 2026 г. се очакват три суперлуни, когато пълната Луна съвпада с най-близкото си приближаване до Земята.

Първата суперлуна за годината през януари ще съвпадне с метеоритен дъжд, въпреки че ярката лунна светлина вероятно ще затъмни много от по-слабите падащи звезди. Втората суперлуна ще настъпи на 24 ноември, а последната, която ще бъде на Бъдни вечер, ще бъде най-голямата и най-ярката за годината.

Къде да видим северното и южното сияние през 2026 г.

Очаква се Слънцето да продължи да произвежда изригвания през 2026 г., които могат да доведат до геомагнитни бури на Земята, предизвиквайки появата на северното сияние на север и южното сияние на юг.

След пик, който допринесе за интензивните прояви на северното сияние през 2024 и 2025 г., се очаква обаче настоящият слънчев цикъл да забави темпото си, тъй като 11-годишният слънчев цикъл най-накрая е в низходяща фаза.

Въпреки това, изригванията от Слънцето все още могат да предизвикат геомагнитни бури, което означава, че северното и южното сияние могат да продължат да се появяват по-далеч от полюсите, макар и по-рядко в сравнение с предходната година.