Огромна част от живота на Земята все още не е открита

Всяка година се описват около 16 000 нови вида

Карл Линней, шведският учен, който посвети целия си живот на преброяването на известните по негово време живи същества (починал през 1778 г.), класифицира около 12 000 вида. Само през 2017 г. са описани 17 044. А науката открива и описва подобни цифри от поне десетилетие насам. Противно на общоприетото мнение, темпото на каталогизиране на нови видове не се забавя, а се ускорява в почти всички таксономични групи, в които е организирано живото. Освен това, според проучване, публикувано в Science Advances, на Земята има толкова много за откриване, колкото и вече е известно. Лошото е, че голяма част от новите организми се класифицират като застрашени от изчезване веднага след откриването им.

Линней е този, който е измислил биномиалната система за класифициране на всички известни живи същества. Според неговата таксономия, хората сме Homo sapiens. Първата, с главна буква, обозначава рода, към който принадлежи втората, вида. Над тях има още категории, които, опростено и в възходящ ред, са: семейство (хоминиди), разред (примати), клас (бозайници), тип (хордови), царство (животни) и домейн (еврика). XVIII и XIX век са вековете на големите научни експедиции на Александър фон Хумболт, Селестино Мутис, Чарлз Дарвин или така наречените апостоли на Линней, които попълваха каталога, създаден от шведския учен. В началото на XX век голяма част от научната общност смяташе, че не остава много живот за откриване, пише El Pais.

Разглеждайки миналото, Уийнс и другите установиха, че в началото на 20-ти век е достигнат най-високият брой описани видове, като 1912 г. е пикът. Две години по-късно настъпва Първата световна война и науката се занимава с други задачи, а не с търсене на животни или растения. Другият голям спад настъпи с Втората световна война. Но оттогава темпото на откриване и описване на нови видове не спира да се възстановява и вече през 2008 г. са каталогизирани повече видове, отколкото през 1912 г. Оттогава темпото се ускори още повече, достигайки средно 16 000 от 2015 г.

Повечето от видовете, описани досега през 21-ви век, са членестоноги (10 000 от 16 000 нови вида годишно), особено насекоми, които сами по себе си съставляват около 6000 годишно. Както припомня американският биолог, „това е очаквано, като се има предвид, че повечето известни видове са животни, като сред животните преобладават членестоногите, а сред членестоногите – насекомите“. Това е един от наблюдаваните модели – откриват се повече видове от най-многобройните групи, които вече са в каталога.

През 2021 г. изследователката от NOAA Патрисия Росел събра достатъчно доказателства, за да обяви откриването на нов вид кит, рисовия кит. На снимката Росел е до черепа на едно от тези китоподобни.NOAA Fisheries

Друг модел, който се откроява, е намаляването на размера на новите описания. Това показва, че колкото по-добре се познава дадена група организми, толкова по-малки стават новооткритите видове. Затова не изглежда вероятно да се открие нов вид слон.

Виенс се отнася до кита на Райс, китоподобно, което беше открито в Мексиканския залив преди четири години. Всъщност става въпрос за прекласификация. Дотогава наблюдаваните екземпляри се смятаха за китове на Брайд, сродна порода. Но задълбочен морфологичен анализ и, преди всичко, генетични проби позволиха на изследователката от NOAA Fisheries (американската агенция за наука и управление на морския живот) Патрисия Росел да определи, че става въпрос за нов вид кит.

Ако темпото на откриване и описание на нови видове се запази, за малко по-малко от 400 години, почти същото време, откакто Линней е създал своята таксономия, броят на известните видове на планетата ще се удвои. Сега, като се броят всички видове живи същества (с изключение на вирусите, за които няма съгласие какво представляват), има малко под 1,9 милиона вида. Дотогава изследователите прогнозират, че ще има около 3,55 милиона.

По-голямата част от новите открития ще бъдат от микроскопичния свят, като гъбите ще се удвоят, а бактериите ще се умножат почти седем пъти, сред най-малките животни или в малкото неизследвани кътчета на планетата, като океанското дъно.