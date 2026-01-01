Планетата, която не би трябвало да съществува

Земята, Венера и Марс имат ядра, богати на желязо

Много по-малка и по-близо до Слънцето, отколкото би трябвало да бъде, Меркурий отдавна озадачава астрономите, защото противоречи на много от това, което знаем за образуването на планетите. Нова космическа мисия, която ще пристигне през 2026 г., може да разкрие тайната, пише Би Би Си.

На пръв поглед Меркурий може да изглежда като най-скучната планета в Слънчевата система. Неплодородната й повърхност има малко забележителни характеристики, няма доказателства за наличие на вода в миналото й, а атмосферата й е в най-добрия случай оскъдна. Вероятността да се открие живот сред изгорялата й повърхност е нулева. Но ако погледнем по-отблизо, Меркурий е един очарователен, невероятен свят, обгърнат в мистерия.

Планетарните учени остават объркани от самото съществуване на най-близката до Слънцето планета. Тази странна планета е малка, 20 пъти по-малка от Земята и едва по-широка от Австралия. Въпреки това Меркурий е втората по плътност планета в Слънчевата система след Земята, благодарение на голямото си метално ядро, което съставлява по-голямата част от масата й.

Орбитата на Меркурий – близо до Слънцето – също е на странно място,

което астрономите не могат да обяснят. Всичко това се свързва в една важна точка – нямаме представа как се е образувал Меркурий. Доколкото можем да кажем, планетата просто не би трябвало да съществува.

Мистерията за произхода на Меркурий, как се е формирал и защо изглежда така, както изглежда днес, е една от най-големите загадки в Слънчевата система.

„Меркурий е вероятно най-близката до нас екзопланета“ поради необичайното си образуване, казва Саверио Камбиони, планетарен учен от Масачузетския технологичен институт в САЩ. „Това е един очарователен свят.“

Астрономите за първи път осъзнаха, че нещо не е наред с Меркурий, след като космическият кораб „Маринер 10“ на НАСА прелетя три пъти покрай планетата през 1974 и 1975 г., което бяха първите посещения на човечеството в най-вътрешния свят на Слънчевата система. Тези прелитания предоставиха първоначални измервания на гравитацията на планетата, давайки за първи път поглед към вътрешността на Меркурий и разкривайки неговите странни вътрешности.

Земята, Венера и Марс имат ядра, богати на желязо, които съставляват около половината от радиуса им. На Земята то е разделено на твърдо вътрешно ядро и течно външно ядро, което се върти, за да произведе защитното магнитно поле на нашия свят. Над него се намира мантията, а след това кората, където живеем.

Меркурий е напълно различен.

Тук ядрото на планетата съставлява около 85% от радиуса ѝ, с тънък скален мантий и кора отгоре. Това е причината за невероятната плътност на планетата, но защо структурата ѝ е станала такава, не е напълно ясно.

Комплексни молекули като хлор и дори воден лед, затворени в сенчестите полярни кратери на планетата, също се оказаха скрити на повърхността на планетата.

Открития като това подкрепят идеята, че Меркурий всъщност не принадлежи на настоящото си място около Слънцето. Астрономите отдавна се чудят на позицията на Меркурий в Слънчевата система, в област, където не смятаме, че планета като Меркурий би могла лесно да се формира.

Теорията е, че в някакъв момент през първите 10 милиона години от съществуването си, този прото-Меркурий е бил ударен от масивен обект, може би друга планета с размерите на Марс. Сблъсъкът е отнел външните слоеве на планетата – кората и мантията – оставяйки само плътния, богат на желязо ядро, което формира по-голямата част от света, който виждаме днес.

Може би Меркурий не е претърпял удар, а сам е бил ударител, сблъсквайки се с друг свят – като Венера – преди да се озове в сегашното си положение. Това е обещаваща идея, защото може би е по-лесно да се отстрани мантията на Меркурий при такава сблъсъчна колазия.

Една възможност може да е процес, наречен сблъсъчно смилане, при който изхвърленият материал от Меркурий е бил разбит на прах, който след това е бил отнесен от слънчевия вятър.

Друг сценарий е, че изобщо не е имало гигантско сблъскване, а вместо това Меркурий наистина се е образувал от материал, по-близък до Слънцето, който е бил по-богат на желязо.

Бръчките по гладката повърхност показват, че планетата се е свила драстично, докато се е охлаждала в продължение на милиарди години.

Има и друга теория за това как е възникнала Меркурий – според нея вътрешните планети не са се образували там, където са сега, а вместо това са се преместили малко. В един модел на Слънчевата система вътрешните планети Меркурий, Венера, Земя и Марс може да са се образували в два отделни пръстена от материя около Слънцето.