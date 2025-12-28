Супергероите ни правят по-алтруистични

Дори пасивното присъствие на нещо необичайно може да направи хората по-внимателни и по-добронамерени

Когато в обкръжението ни се появи супергерой, е по-вероятно да проявим готовност да помагаме на другите, съобщава сайтът на списание „Нейчър“, позовавайки се на проучване на италиански учени.

Екип, ръководен от Франческо Панини от Католическия университет в Милано, е изследвал доколко неочаквани събития в ежедневието могат да стимулират алтруистично поведение. Според учените подобни събития нарушават рутината ни, насочват вниманието ни към конкретния момент и ни подтикват да действаме социално по-отговорно, предаде БТА.

За да проверят хипотезата си, психолозите провели експеримент в метрото на Милано, като наблюдавали пътници по време на общо 138 пътувания. В първата част от експеримента във влака се качвала жена, която изглеждала бременна. Задачата на наблюдател била да отбележи дали пътниците ? предлагат място.

Във втория етап във вагона влизал човек, облечен като Батман. Той не взаимодействал с бременната жена, а просто присъствал.

Резултатите показали, че в присъствието на Батман 67 процента от пътниците отстъпвали мястото си на жената, докато в контролната група - без супергероя, това правели едва 38 процента. Следователно след срещата с неочакваната фигура пътниците значително по-често проявявали алтруистично поведение. Според учените това подсказва, че изненадващи събития могат да насърчат социално отговорни действия.

Изследователите обясняват това с т. нар. верижна реакция. Част от пътниците забелязали Батман, което ги направило по-внимателни към заобикалящото ги пространство и към бременната жена. Тяхното поведение, от своя страна, привлякло вниманието и на останалите пътници, чиято рутина била нарушена.

„Моделите на внимание могат да се предават социално и да се разпространяват отвъд първоначалния си стимул“, обясняват от екипа. Според учените дори пасивното присъствие на нещо необичайно може да направи хората по-внимателни и по-добронамерени.

Предишни проучвания също сочат, че супергероите имат „подготвящ“ ефект - тяхното присъствие прави културните ценности, нормите и идеята за рицарска помощ по-осезаеми. Възможно е този ефект да е повлиял и на резултатите от експеримента в метрото. Въпреки това от екипа подчертават, че са необходими допълнителни изследвания, за да се установи дали и други впечатляващи фигури или костюми, които не са на супергерои, биха имали същото влияние върху поведението на хората.