Най-умният човек в света с коефициент на интелигентност от 276 нарушава мълчанието си относно съществуването на Бог

Най-умният човек в света призна, че Бог не само съществува, но и може да го докаже чрез математика, пише Daily Mail.

36-годишният южнокорейски учен Йънгхун Ким заяви, че държи настоящия рекорд за най-висок коефициент на интелигентност в света с 276, постижение, признато от Световния съвет за интелигентни спортове.

Всеки коефициент на интелигентност над 140 се счита за „гениален“ интелект, като се твърди, че велики мислители като Алберт Айнщайн и професор Стивън Хокинг са имали коефициент на интелигентност около 160.

Ким, изследовател на изкуствен интелект и предприемач, завършил теология в университета Йонсей в Сеул, редовно публикува в социалните мрежи, че науката може да докаже, че Бог съществува и е бил отправната точка на нашата вселена.

На 11 декември последната му вирусна публикация в Instagram отправи просто послание за съществуването на Бог, заявявайки: „Бог е реален на 100 процента и Исус е Бог.“

Ким също твърди, че вярата в Исус има пряка връзка с това колко интелигентен, креативен и успешен може да стане някой.

Въпреки това, „човекът с най-висок коефициент на интелигентност в света“ е направил и някои противоречиви изказвания, включително че Исус ще се завърне след 10 години и че хомосексуалността е грях.

В една от най-гледаните си публикации в социалните мрежи, Ким публикува триминутно видео в YouTube , в което твърди, че съществуването на Бог може да бъде доказано математически с три прости факта.

„Линията не може да започва без първа точка. Представете си, че чертаете линия върху лист хартия. В геометрията всяка линия трябва да започва с поне една точка. Без тази първа точка изобщо няма линия“, каза Ким във видеоклип от 4 септември.

„Същото важи и за съществуването. Ако никога не е имало начална точка, тогава нищо не би могло да започне. Но ние ясно виждаме, че животът и вселената съществуват. Така че, трябва да е имало първа точка, началната точка, която е задвижила всичко“, продължи Ким.

След това Ким обясни, че не можеш да прекосиш безкрайно минало, което означава, че ако времето нямаше начало и се връщаше назад завинаги, никога нямаше да стигнем до „днес“.

Той го сравни с това никога да не можеш да завършиш броенето до нула, ако започнеш от минус безкрайност без първо число.

Най-умният човек в света завърши, като разкри, че умножението показва, че силата трябва да идва отнякъде, което означава, че ако продължавате да умножавате по едно завинаги, винаги оставате само на едно и нищо ново или по-голямо никога не се появява.

Така че, за да може вселената да започне и да се развие във всичко, което виждаме, е необходимо да се е намесила по-висша сила отвън, за да създаде и умножи всичко това.

„Единственото обяснение, което отговаря и на трите, е отправната точка на първопричината. Необходимо, могъщо, вечно и интелигентно. И точно това имаме предвид, когато казваме, че Бог съществува“, каза Ким във видеото, което е гледано над 218 000 пъти.

Що се отнася до последната му публикация, в която твърди, че Исус е Бог, Ким многократно е публикувал, че Исус е не само Бог, преобразен в човек, но е и по-интелигентен от всеки друг, живял някога.

Няма Айнщайн. Няма Нютон. Само Исус е най-умният човек в историята на света“, публикува той през ноември.

Ким не е първият високоинтелигентен човек, който твърди, че има познания за божественото.

Крис Ланган, американски коневъд, за когото се твърди, че има коефициент на интелигентност между 190 и 210, твърди, че знае какво се случва след смъртта ни.

73-годишният мъж заяви, че е създал хипотеза, наречена Когнитивно-теоретичен модел на Вселената (CTMU), която уж „обяснява връзката между ума и реалността“.

Той вярвал, че когато хората умрат, те преминават от една форма на съществуване в друга в рамките на изчислителната структура на реалността, което означава, че съзнанието или „душата“ се премества в друго измерение, до което нямаме достъп, докато живеем на Земята.

Не е ясно как би изглеждало това ново измерение или какво се случва с „душата“, след като пристигне там. Ланган обаче каза, че традиционните възгледи за рая и ада са твърде опростени и че отвъдният живот е по-скоро като ново състояние на съществуване.

Ким повтори тези коментари, заявявайки, че: „Ако реалността е част от нещо по-голямо, тогава смъртта не е краят, а преход.“

Той добави, че докато традиционната наука вярва, че мозъкът спира, когато съзнанието изчезне, квантовата физика предполага, че информацията никога не изчезва и променя формата си.

„Ако нашето съзнание е квантова информация, то може да продължи да съществува и след като тялото ни напусне.“