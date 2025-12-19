Неочакваният герой в битката с глобалното затопляне идва от края на света

Южният океан рядко попада във фокуса на новините, но ролята му за климата на планетата е решаваща. Океанът около Антарктида действа като естествен климатичен буфер, който поглъща огромни количества от излишната топлина в атмосферата и по този начин забавя глобалното затопляне. Без този „скрит щит“ климатичните промени биха настъпвали много по-бързо и с далеч по-тежки последици, пишат от Meteo Balkans.

Ново научно изследване показва, че ключов фактор за тази способност на Южния океан не са само океанските течения, а бурите. Оказва се, че именно силните ветрове и бурната атмосферна динамика играят централна роля в процеса на охлаждане.

При спокойна океанска повърхност водата остава „на слоеве“ – по-топлата отгоре и студената отдолу, което ограничава способността на океана да поема допълнителна топлина от въздуха. По време на бури обаче силните ветрове разбъркват водните маси, изтласкват студена вода към повърхността и позволяват на океана да абсорбира още повече топлина.

Данните от последните десетилетия сочат, че бурите около Антарктида стават по-силни и по-чести. Причината е засилващият се контраст между студените полярни райони и по-топлите субтропици, който води до по-мощни ветрове. Това допълнително увеличава способността на Южния океан да действа като „гъба“ за топлина.

Проблемът, според учените, е че много климатични модели не отчитат достатъчно точно бурните процеси в региона. Това води до подценяване на количеството погълната топлина и до несигурност в прогнозите за бъдещето – скоростта на затопляне, топенето на ледовете и честотата на екстремните климатични явления.

Южният океан остава един от най-трудните за изследване райони на планетата заради екстремните условия. Затова учените все по-често използват автономни подводни апарати, сателити и роботизирани системи, които позволяват по-точно проследяване на процесите по време на бури.

Заключението е ясно: бурите в Южния океан не са просто хаотично природно явление, а ключов механизъм, който помага на Земята да се справя с глобалното затопляне. Разбирането им е от съществено значение за по-точни климатични прогнози в бъдеще.