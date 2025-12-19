Рядко и неочаквано: полярна мечка осинови мече

Това е едва 13-ият известен случай

Изследователи, проследяващи диви полярни мечки в северна Канада, са станали свидетели на нещо изключително рядко: майка мечка, която осиновява мече, което не е биологично нейно, съобщава Би Би Си.

Петгодишната майка мечка и нейните 10-11-месечни малки бяха наблюдавани и заснети на камера по време на ежегодната миграция на полярните мечки по западното крайбрежие на Хъдсън Бей, близо до Чърчил, Манитоба, град, известен с популацията си от полярни мечки.

„Това е необичайно“, казва Алиса МакКол, учен от Polar Bears International. „Не знаем защо се случва... но знаем, че това не се случва често.“

Това е едва 13-ият известен случай на осиновяване от 4600 мечки, проучвани в продължение на почти пет десетилетия в района.

Майката мечка беше заснета за първи път, когато излезе от леговището си тази пролет. Тогава тя имаше едно мече, което учените маркираха за проучване.

През есента тя беше видяна отново, но този път с две мечета

– първоначалното мече, което беше маркирано, и друго без маркер. Изследователите не са сигурни какво се е случило с биологичната майка на новото мече, но се опитват да я идентифицират с генетични проби.

„Мечките се нуждаят от всякаква помощ, която могат да получат в днешно време с климатичните промени“, каза в видео изявление Еван Ричардсън, учен, специалист по полярни мечки в Environment and Climate Change Canada. „Ако женските имат възможност да вземат друго мече, да се грижат за него и успешно да го отбият, това е добре за мечките в Чърчил.“

Полярните мечки в дивата природа имат само 50% шанс да оцелеят до зряла възраст, но грижите на майката подобряват шансовете им.

Малките изглеждат здрави, казват изследователите, и вероятно ще останат с майка си, докато навършат около две години и половина.

След това се очаква семейството да се отправи към морския лед, където малките ще се научат от майка си как да ловуват тюлени и да оцеляват сами.