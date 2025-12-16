Хиляди ледници са застрашени от изчезване всяка година

Изследване сочи като причина глобалното затопляне

Само малка част от тях могат да оцелеят до края на века

Хиляди ледници ще изчезват всяка година през следващите десетилетия и само малка част от тях могат да оцелеят до края на века, освен ако глобалното затопляне не бъде забавено, предаде АФП, позовавайки се на изследване, публикувано в сп. "Нейчър клаймит чейндж".

Според авторите му мерките, предприети от правителствата в областта на климатичните промени, могат да определят дали светът ще губи 2000 или 4000 ледника годишно до средата на века. Няколко градуса могат да се окажат разликата между запазването на близо половината от ледниците в света до края на века и запазването на по-малко от 10 процента, предаде БТА.

Макар топенето на малки ледници да има по-слабо въздействие върху повишаването на морското равнище в сравнение с това на големите, тяхното изчезване може да навреди значително на туризма или местната култура, според учените, участвали в изследването.

„Загубата на ледниците е повече от просто научна загриженост. Тя наистина ни засяга", посочва съавторът на изследването Матиас Хус.

Изследователите са проучили контурите на 211 490 ледника от глобална сателитна база данни, за да определят годината, в която най-голям брой от тях ще изчезнат - концепция, която те наричат "пик на изчезване на ледниците".

С помощта на компютърни модели, оценяващи няколко сценария на затопляне, вариращи от 1,5 до 4 градуса по Целзий в сравнение с нивата отпреди индустриализацията, учените са стигнали до заключението, че настоящият темп на загуба от 1000 ледника годишно ще се ускори.

Той ще достигне пик от 2000 до 2041 г., дори ако затоплянето бъде ограничено до 1,5 градуса по Целзий - прагът, който страните се ангажираха да спазят в рамките на Парижкото споразумение, за да избегнат най-тежките последствия от климатичните промени. Въпреки това ООН предупреди, че затоплянето вероятно ще надхвърли този праг през следващите години.

При тези темпове до края на века на планетата ще останат само 95 957 ледника, или по-малко от половината.

Според настоящите прогнози, че температурите ще се повишат с 2,7 градуса по Целзий, около 3000 ледника ще изчезват всяка година между 2040 и 2060 г., според глациолозите. В свят, в който температурата се повиши до тази стойност, до края на века ще оцелее само един на всеки пет ледника, или 43 852.

В най-лошия сценарий, при повишение на температурите с 4 градуса по Целзий, до средата на 50-те години ще изчезват до 4000 ледника годишно, и само 9 процента от ледниците, или 18 288, ще оцелеят до края на века, според изследването.