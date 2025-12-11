Физическите упражнения намаляват риска от рак

Мycкyлнитe клeтки пoлyчaвaт пoвeчe eнepгия зa paбoтa, дoкaтo paкoвитe ca лишeни oт гopивo зa pacтeж

Учените разкриха как точно работи превенцията

Учените отдавна знаят, че физическата активност намалява риска от рак, но механизмът на този ефект оставаше неясен. Ново проучване при мишки показа, че физическите упражнения променят метаболизма на организма: мускулните клетки получават повече енергия за работа, докато раковите клетки са лишени от гориво за растеж.

В експеримента мишки с тумори на млечната жлеза и меланом са разделени на групи в зависимост от начина на хранене и нивото на активност. Животните от активните групи редовно тичали в колело, докато изследователите наблюдавали как организмът преработва глюкозата и енергията.

След четири седмици туморите били значително по-малки при активните мишки, особено при животните със затлъстяване и диета с високо съдържание на мазнини. При такива гризачи размерът на туморите е намалял с почти 60%. Нивата на протеина mTOR, който е важен за растежа на раковите клетки, също са намалели.

Учените идентифицираха 417 гена, свързани с метаболизма, които работят по различен начин при активните мишки, отколкото при мишките със заседнал начин на живот. Ключовият елемент се оказва глюкозата: физическите упражнения я преразпределят към мускулите, като по този начин лишават туморите от храна, което кара самите ракови клетки да преминат в режим на оцеляване.

Резултатите показват, че физическата активност може да бъде важен фактор за предотвратяване на рака и поддържане на тялото здраво. Въпреки това способността на физическите упражнения да забавят растежа на туморите може да зависи от продължителността на упражненията.

Екипът планира да продължи изследванията върху човешки тумори, за да разбере кои видове и продължителност на упражненията са най-ефективни. Това може да помогне за разработването на нови начини за борба с рака.