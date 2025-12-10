Във Венецуела: страх от инвазия на САЩ

Хората в богатата страна едва успяват да си купят храна и лекарства

Диктаторът Мадуро се надява на чудо, за да оцелее

Джени Барке



В Кукута - на границата между Колумбия и Венецуела , всеки ден хора минават по моста, който разделя двете държави - с пълни с храна торби или раници. Търговците разгласяват оферти, граничните полицаи ги подканват: всеки ден политическата криза на това място ескалира.

Катерине Гереро живее във Венецуела, в граничния регион. В град Капачо тя държи магазин за балони и други декорации. Всеки ден минава границата и отива да пазарува в Колумбия , където е много по-евтино. "За нас венецуелците ситуацията е много сложна”, обяснява жената.

За разлика от ситуацията преди няколко години, днес във Венецуела лесно се намират храна и медикаменти навсякъде. Проблемът обаче е друг - цените са непосилно високи. Хората едва успяват да свържат двата края с месечните си заплати.

Повечето хора нямат много време да следят политическите събития, обяснява Катерине. Изявления на на американския президент Доналд Тръмп обаче плашат жената. "Аз гледам много новини и знам какво значи военна намеса в друга държава. САЩ са извършвали военни интервенции преди и винаги твърдят, че спасяват някоя държава. Тяхната помощ обаче идва с война, оръжия, войници”, казва Катерине. Тя се притеснява, че това ще доведе до още повече дефицитни стоки, глад и дори смърт в страната ѝ.

Тръмп се надява, че венецуелският лидер Николас Мадуро ще се поддаде на натиска, който му оказва. Дотогава американската армия ще продължи да го притиска в ъгъла, предполага венецуелският политолог Мануел Съдърланд. "Това ще продължи, докато не направят и на суша това, което вършат в морето с атаките срещу лодките . Например да нападнат ключови цели - да унищожат венецуелската противовъздушна отбрана. Според мен Мадуро ще трябва да избяга от страната в такъв случай заедно с другите властимащи - ако сметнат, че животът им е застрашен”, коментира експертът.

Мадуро обаче остава спокоен - никой не знае дали Тръмп все пак ще пристъпи към атака срещу Венецуела. Според политолога Съдърланд венецуелският диктатор сигурно вярва, че ще се случи чудо. Според анализатори само 20 на сто от населението подкрепя Мадуро и режима му. В същото време много малко хора подкрепят и интервенция на САЩ . Мнозина се надяват, че Мадуро ще бъде свален без външна намеса.