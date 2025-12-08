Защо 2026 ще е безпрецедентна година за индийската слънчева мисия?

2026 година ще бъде решаваща за Aditya-L1 – първата индийска мисия за изследване на Слънцето, съобщава BBC. Това е първият път, когато обсерваторията, която беше поставена в орбита миналата година, ще може да наблюдава Слънцето, когато то достигне максималния си цикъл на активност.

С увеличение до 10 слънчеви бури дневно и масови коронални изригвания (CME), които могат да изхвърлят до трилион килограма плазма със скорости до 3000 км/сек., наблюдението на короната никога не е било по-важно. При максимална скорост подобен изхвърлен облак може да достигне Земята само за 15 часа и да предизвика геомагнитни бури, застрашаващи спътници, електропреносни мрежи и комуникационни системи.

Проф. Р. Рамеш, водещ изследовател от Индийския институт по астрофизика, ръководи работата с коронографа VELC – най-важният инструмент на Aditya-L1. Той позволява непрекъснато 24-часово наблюдение на короната, като действа като „изкуствена Луна“ и блокира ярката слънчева фотосфера дори по време на затъмнения. Това дава безпрецедентен изглед към процесите, които създават опасните коронални изригвания.

Aditya-L1 е единствената мисия, която може да изучава изригвания във видима светлина – ключово за измерване на температурата и енергията им още в началните фази. Тези данни могат да служат като ранно предупреждение за спиране на електрически мрежи и преместване на спътници в безопасни позиции.

За да се подготвят за предстоящия пик, индийските учени работят с NASA над анализ на едно от най-големите CME, наблюдавани от мисията – масивен „слънчев айсберг“, изригнал на 13 септември 2024 г. Той е имал маса 270 милиона тона и начална температура 1,8 милиона градуса по Целзий, със сила, равна на 2,2 милиона мегатона тротил. Въпреки това проф. Рамеш го определя като „средно голямо“ изригване – намек колко мощни могат да станат слънчевите бури в предстоящия максимум.

Според него разбирането на CME днес е ключово за утрешната защита на технологиите на Земята и в Космоса.

„Поуките от тези наблюдения ще ни помогнат да изработим необходимите мерки за защита на спътниците и да разберем по-добре пространството около нашата планета“.