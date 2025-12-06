Това е втората поредна година с относително малки дупки

Учени разкриха, че озоновата дупка се възстановява и скоро може да се затвори завинаги. Службата за атмосферно наблюдение „Коперник“ (CAMS) установи, че дупката, която се появява ежегодно над Антарктида, се е затворила в понеделник (1 декември), съобщава Daily Mail. Това не само е по-рано от очакваното, но и е най-ранното затваряне от 2019 г. насам.

Освен това, озоновата дупка през 2025 г. в най-голямата си степен е била най-малката за последните пет години, с площ от 8,13 милиона квадратни мили (21,08 милиона квадратни километра).

Това е втората поредна година с относително малки дупки в сравнение с поредицата от големи и дълготрайни озонови дупки от 2020 до 2023 г.

Озоновата дупка технически не е „дупка“, в която няма озон, а всъщност е област с изключително изчерпан озон над Антарктика.

Обикновено тя се отваря всеки август, достига максималния си размер през септември или октомври и се затваря в края на ноември или началото на декември.

През 2025 г. озоновата дупка се разви сравнително рано до средата на август, следвайки подобна траектория като голямата озонова дупка от 2023 г.

Към края на август 2025 г. размерът ѝ леко намалява, преди да достигне максимална площ от 8,13 милиона квадратни мили/21,08 милиона квадратни километра в началото на септември.

Този размер е „доста типичен“ за този момент, но е значително по-малък от максималния размер от 10,07 милиона квадратни мили/26,1 милиона квадратни километра, наблюдаван през 2023 г.

През септември размерът на озоновата дупка започна постепенно да намалява, но „остана значителен“, констатираха експертите.

През септември и октомври той беше между 5,7 милиона квадратни мили/15 милиона квадратни километра (приблизително площта на Антарктида) и 7,7 милиона квадратни мили/20 милиона квадратни километра.

Но площта на озоновата дупка намалява бързо през първата половина на ноември, което показва възможността за ранно затваряне.

Озонът е добър или лош?

Озонът (O3) – който причинява смог, който може да увреди белите дробове – е молекула, състояща се от три кислородни атома, която се среща естествено в малки количества.

Вече е добре известно, че на нивото на земната повърхност озонът може да причини здравословни проблеми на хора, страдащи от белодробни заболявания като астма.

Въпреки това, по-високо в земната атмосфера – в стратосферата, на височина между 31 и 52 мили над земната повърхност – озонът е полезен за нас.

В стратосферата той образува озоновия слой, тънка област, която абсорбира почти цялата вредна ултравиолетова светлина на слънцето, като по този начин защитава живота на Земята.