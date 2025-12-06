Учени разкриха най-голямото поле от динозавърски следи: над 16 000 отпечатъка

Някои са се разхождали с бавно темпо

Вероятно някога по крайбрежието на днешна Боливия е минавала натоварена „магистрала за динозаври“. По тази натоварена пътека са пътували тероподите – трипръсти, двуноги месоядни динозаври, които са оставили след себе си хиляди фосилни отпечатъци. Палеонтолозите за първи път описват техните следи, като предлагат рядък поглед върху движението на динозаврите в тяхното местообитание, пише CNN.

Учените наскоро преброиха 16 600 следи от тероподи – повече от всеки друг обект с следи – в Каррерас Пампас в националния парк Тороторо в Боливия. Там тероподите са стъпвали в меката, дълбока кал преди 101 до 66 милиона години, към края на креда.

Това проучване е първото научно изследване на покритите с отпечатъци площи, които се простират на около 7485 квадратни метра. Някои следи са изолирани, но много от тях образуват следи или множество отпечатъци, оставени от едно и също животно, съобщиха изследователите в сряда в списанието PLOS One.

„Навсякъде, където погледнете върху скалния пласт на мястото, има следи от динозаври“, каза съавторът на проучването д-р Джереми МакЛарти, доцент по биология и директор на Музея и изследователския център за динозаври в Югозападния адвентистки университет в Тексас.

Повечето от следите са се движили в посока северозапад или югоизток, каза МакЛарти пред CNN. Вероятно са били направени в относително кратък период от време, което показва, че тази област е била популярна пътна артерия за тероподите и може да е била част от по-голяма динозавърска магистрала, която обхваща Аржентина, Боливия и Перу.

Формата на отпечатъците и разстоянието между тях разкриват как са се движели животните;

някои са се разхождали с бавно темпо, докато други са тичали по калното крайбрежие, а повече от 1300 следи са запазили следи от плуване в плитки води, съобщават изследователите.

Няколко следи включват следи от опашките на тероподите, а разликите в дължината и ширината на отпечатъците показват, че динозаврите са били с много различни размери: от височина на таза около 65 сантиметра до повече от 125 сантиметра.