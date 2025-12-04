Как възпитават децата си във Финландия?

Следобедна дрямка навън, дори когато е минус 2 градуса

Гарантирана е детска градина за всеки малчуган

Бихте ли изоставили без надзор своето дете или бебе пред някое кафене или супермаркет? За финландците това е нещо съвсем нормално - например за Роня Перо и нейната дъщеричка Елми.

„Да оставиш детето си отвън е съвсем в реда на нещата. Няма какво да се случи, останалите хора също се грижат за безопасността ù, докато аз пазарувам“, казва жената пред репортери.

Примерът на Роня и съпруга ù Ерка е съвсем типичен за финландските семейства. Заедно с едногодишната си дъщеричка те живеят в град Порвоо, който се намира на около 45 минути път с кола от столицата Хелзинки.

Но защо във Финландия се раждат толкова малко деца? Световният доклад за щастието за 2025 година за осми път определи Финландия като страната, в която живеят най-щастливите хора на света. Общо 5,6 милиона жители има страната, която се слави с прекрасната си природа. Статистиката обаче сочи, че финландките раждат средно по 1,26 деца.

„Един от факторите за това е несигурният живот и неясното бъдеще, климатичните промени, а и всичко, което сега се случва в света. Това тревожи много от младите хора“, обяснява Роня.

Родителите във Финландия получават всевъзможни консултации и помощ, както и финансова подкрепа след раждането на всяко дете. Всеки от родителите, който има среден за страната доход, получава майчинство и съответно бащинско на стойност около 70% от предишната си заплата - в продължение на 160 дни. Държавата освен това изплаща детски надбавки - за първите две деца те са в размер на 100 евро.

Елми прекарва в детската градина от 8 часа сутринта до 16 часа следобед. Много от детските заведения във Финландия предлагат и 24-часови грижи за децата на онези родители, които работят на смени или професията им изисква да пътуват много често. За отглеждането на първото дете родителите плащат такса, която е в зависимост от доходите им, но никога не е повече от 311 евро на месец.

Има дни, в които малката Елми си остава вкъщи за обяд. Следобедният сън тогава също е навън - в градината пред къщата. Детето е облечено със зимни дрехи и спи в количката, а бебефон под якето му мери телесната температура и издава алармен сигнал, когато детето се събуди. И всичко това под открито небе дори когато външната температура в Порвоо е минус два градуса.

Майката на Елми казва, че е типично за Финландия децата да спят навън, просто защото на чист въздух се спи най-добре. Животът сред природата е един от големите фактори на щастието за финландците.

(От Дойче веле, със съкращения)

