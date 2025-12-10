Странджа крие уникален феномен – какво се случва над планината?

Странджа винаги е имала уникална климатична зона заради морското влияние, специфичния релеф и растителността си. През последните години метеоролозите наблюдават нещо още по-интересно – аномално ниски облаци, които се формират при определени условия и често остават „невидими“ за класическите радарни системи, съобщават от Meteo Balkans.

Тези облаци се образуват на височина между 150 и 600 метра – твърде ниска за радарите и твърде висока за обикновена мъгла. Често изглеждат „залепени“ за релефа, защото стабилната температурна инверсия и морският бриз задържат влажния въздух близо до склоновете. В резултат се появява плътен, тънък слой облаци, който не достига до земята, но значително намалява видимостта.

Хълмистият релеф на Странджа забавя движението на въздуха и създава микрокотловини, които стабилизират облаците, а топлото Черно море поддържа влагата им. Радарите често не ги засичат, защото капките са малки, плътността на облака е ниска, а вертикалната дебелина минимална.

Тези „скрити облаци“ правят Странджа природна лаборатория за изучаване на микроклимата и влиянието на взаимодействието между море, релеф и атмосфера върху времето и земеделските култури.