Норвегия копае най-дълбокия подводен тунел

Рогфаст ще стане и най-дългият и е само за автомобили

Транспортът в района сега е с фериботи

27-километров тунел ще минава през норвежката провинция Ругалан и ще се спуска на дълбочина 392 метра под морското равнище. Според инженерите той ще съкрати времето за пътуване между големите градове и ще бъде част от връзка без фериботи по западното крайбрежие на Норвегия. Завършването на проекта е планирано за 2033 г. Стойността му е около 25 милиарда крони, или към 22 млрд. евро.

Строителството на най-дългия и най-дълбокия тунел в света започна през януари 2018 г., но в края на 2019 г. беше спряно поради прогнозирано превишаване на разходите, което доведе до анулиране на съществуващите договори и преструктуриране на проекта. Работата беше възобновена в края на 2021 г., пише CNN, и сега има надежда, че проектът ще бъде доведен докрай и сухопътното пътуване от Ставангер до Берген ще бъде съкратено до 40 минути.

Тунелът Рогфаст ще се състои от две отделни тръби, всяка от които ще има по две ленти, предназначени единствено за автомобилен транспорт. Около половината от него е планиран доста необичаен конструктивен елемент: 260-метрова двойна кръгова връзка, която излиза в свързващ тунел, водещ към остров Китой.

Досега титлата за най-дълъг тунел в света с подводна част принадлежеше на японския железопътен тунел Сейкан, чиято обща дължина е 53,85 км, а подводната част - 23,3 км.

Както повечето съвременни тунели, Рогфаст се копае едновременно в двата края, за да се спести време. Строителните екипи трябва да се срещнат по средата, като допустимата грешка е само 5 сантиметра. Това ниво на точност изисква измервания с помощта на лазери и друго сложно оборудване.

Друго важно предизвикателство, пред което е изправен строителният екип, е намирането на достатъчно ефективни методи за херметизация на скалата. Тъй като тунелът се намира на 300 метра под морското равнище, вече има големи течове на солена вода.

В тунела ще се използва надлъжна вентилационна система, която обикновено използва реактивни вентилатори за създаване на въздушен поток, както и вентилационната шахта, простираща се до остров Куицоя, за да пречиства въздуха. Ще бъде въведена и система за докладване на инциденти в реално време, за да се откриват произшествията и задръстванията, както и постоянно наблюдение на трафика чрез камери и радари.

(От kaldata.com)