Археолози откриха най-ранния известен огън, запален от хора

Артефактите, открити на обекта, са с 350 000 години по-стари от предишните

Находище в Източна Англия разкри доказателства за най-ранния известен случай на създаване и контролиране на огън от хора - значима находка, която според археолозите осветява драматичен поврат в човешката история, пише CNN.

В Барнъм, Съфолк, откритието на изпечена пръст, която е образувала огнище, разбити от топлина кремъчни брадви и два фрагмента от пирит - вид камък, използван за създаване на искри за запалване на прахан - показва, че ранните хора, най-вероятно неандерталци, са били способни да палят и поддържат огън.

„Това е 400 000-годишен обект, където имаме най-ранните доказателства за палене на огън, не само във Великобритания или Европа, но всъщност навсякъде другаде по света“, каза Ник Аштън, куратор на палеолитни колекции в Британския музей, на брифинг за новини. Аштън е старши автор на изследване за обекта Барнъм, публикувано в сряда в списание Nature. „Това е най-вълнуващото откритие в моята 40-годишна кариера“, добави той.

Кога и къде хората са започнали умишлено да палят огън и да готвят храна, са сред най-големите въпроси,

които отдавна озадачават изследователите на човешкия произход.

Способността да се пали огън би позволила на хората, живеещи в Барнъм, да се топлят, да отблъскват дивите животни и рутинно да готвят храната си, което би я направило по-хранителна. А способността да се контролира огънят би могла да донесе практически ползи, като например разработването на лепила и други технологии, и да осигури фокус за социално взаимодействие, като например разказване на истории.

Артефактите, открити на обекта, са с 350 000 години по-стари от предишните известни доказателства за палене на огън в археологическия запис, който е от обект в Северна Франция. Аштън обаче отбеляза, че е малко вероятно способността да се пали огън да се е появила за първи път в Барнъм.

„Мисля, че много от нас са имали предчувствие, че е имало редовно използване на огън в Европа преди около 400 000 години. Но нямахме доказателства“, каза Аштън.

Определянето как и кога хората за първи път са се научили да владеят огъня е предизвикателство за археолозите. Доказателства за огън рядко оцеляват. Пепелта и дървените въглища могат лесно да бъдат разнесени от вятъра, а изпечените седименти могат да ерозират. Също така е трудно да се направи разграничение дали е бил естествен от изкуствен огън.

Например, артефакти показват наличието на пожари на места, обитавани от хора в Израел, Кения и Южна Африка, които датират отпреди 800 000 години до повече от 1 милион години, според проучването. Трудно е обаче да се изключи възможността това да са били горски пожари, които не са били предизвикани от хора.

Хората вероятно са започнали да овладяват огъня, причинен от удари на мълнии или други природни причини, може би чрез запазване на жарава за определен период от време, но това би било непредсказуем ресурс, според проучването.

Находките в Барнъм обаче показват, че жителите му са били в състояние рутинно и целенасочено да палят и използват огън.