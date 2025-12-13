Откриха следи от неизвестна досега човешка популация

Южна Америка е последният континент, заселен от хора, но ново изследване разкри съществуването на неизвестна досега човешка популация в днешна Аржентина. Проучването, публикувано в британското списание Nature, запълва важна празнина в разбирането за генетичната история на региона.

Първите хора са се появили в Аржентина преди около 12 000 години. Досега генетичните изследвания идентифицираха три основни линии на южноамериканските популации: андска, амазонска и патагонска. Новото изследване се фокусира върху последната, която до момента е била най-слабо проучена.

Учените анализирали геномите на 238 индивида, живели в региона през последните 10 000 години, откривайки изненадващо следи от неизвестна популация. „Това е голяма част от историята на континента, която досега не познавахме“, коментира съавторът на изследването Хавиер Маравал-Лопес от Харвардския университет.

Резултатите показват, че новоопределената група е живяла относително изолирано от другите южноамерикански популации, взаимодействайки с тях предимно в периферните райони. Причините за тази изолация остават неясни, тъй като в района няма естествени бариери като планини или пустини. Въпреки това, популацията е устояла и нейният генетичен отпечатък се среща и сред съвременните аржентинци. Дори продължителна суша между 6000 и 4000 години не е довела до значителни промени в генетичната ѝ структура.

Изследователите подчертават, че тази история се различава значително от еволюционната динамика в Европа, Азия и Африка, където културните и технологични промени често са съпътствани от масов приток на нови хора. В централна Аржентина дори преминаването към растениевъдство преди около 1500 години не е довело до значителна демографска промяна. Това предполага, че местното население постепенно е усвоявало новите практики, без радикални смесвания с други групи.