Археологически открития през 2025 г. (Инфографика)

Най-забележителните археологически открития в света през 2025 г. включват първата гробница на фараон, открита от повече от век, нефритена мозаечна маска на владетел на маите, доказателства, че хората са овладели огъня 350 000 години по-рано, отколкото се смяташе досега, рядка фреска от Помпей, най-старите мумии в света и най-ранните известни предмети, подредени така, че да разказват история.

Археологическите акценти на годината включват следните 8 находки, които са от Турция, Белиз, Египет, Великобритания, Китай, Виетнам, Индонезия, Италия, Ирак и гръцкия остров Крит.