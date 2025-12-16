Идва космическо шоу, каквото не сме виждали

Астрономи следят отблизо рядка двойна звездна система, която в бъдеще може да предизвика една от най-зрелищните космически експлозии, наблюдавани от Земята. Става дума за V Sagittae – система, разположена на около 10 000 светлинни години, която според учените е на прага на драматичен финал под формата на свръх ярка супернова, пишат от Meteo Balkans.

V Sagittae се състои от бяло джудже и по-голяма звезда, от която джуджето постепенно „изсмуква“ материя. Този процес води до периодични изблици на яркост, известни като нови. С течение на времето обаче натрупаната материя може да достигне критична граница и да предизвика супернова – мощен взрив, който напълно унищожава звездата.

Подобни експлозии са сред най-енергийните събития във Вселената. В някои случаи те са били толкова ярки, че са се виждали ясно през деня и дори са хвърляли сенки върху земната повърхност. Ако V Sagittae завърши живота си по този начин, съществува реална възможност светлината ѝ да бъде забележима и без телескопи.

Въпреки впечатляващия си характер, евентуалната супернова не представлява опасност за Земята. Разстоянието до системата е твърде голямо, за да има негативни последици, а ефектът за нас ще бъде изцяло визуален – рядко и зрелищно небесно шоу.

Учените не могат да посочат точен момент за експлозията. Тя може да се случи след години, а може и след десетилетия, тъй като поведението на подобни звездни системи е трудно за прецизно прогнозиране.