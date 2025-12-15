Швеция: Страната, в която не се плаща кеш

Централната банка съветва хората да държат вкъщи пари за една седмица

Но голямата зависимост от интернет крие и рискове

Без значение дали човек си купува дъвка от автомат, традиционна канелена кифличка от пекарна или плаща такса за ползване на обществена тоалетна - в Швеция почти навсякъде вече се плаща само дигитално. Само една от десет покупки все още се извършва с пари в брой.

Повечето магазини в скандинавската страна приемат само карти - това важи дори за големите търговски обекти. Изглежда практично, но си има и недостатъци. Защото парите в брой изчезват не само от портфейлите: банковите клонове все по-рядко предлагат възможност да се теглят пари на каса, а банкоматите постоянно намаляват.

Бьорн Ериксон е подел инициатива за запазване на плащанията с пари в брой. Според него има нужда от промяна в мисленето: „Безналичните плащания изключват определени хора, които срещат различни затруднения - например хора с физически увреждания или много от по-възрастните хора, които не могат да се справят с дигиталните предизвикателства, както и някои от онези, които живеят в провинцията на места без покритие“.

И не само това: възможни кибератаки и прекъсвания на електрозахранването или на интернет също са част от проблема. Шведската централна банка оценява заплахата от подобни фактори като съвсем реална.

„Искаме да повишим съзнанието за това, че е разумно вкъщи да имате известно количество пари в брой, за да останете платежоспособни и при прекъсване на телекомуникациите или електрозахранването. Препоръчваме да държите у дома достатъчно пари в брой, за да можете да покриете разходите си за храна и лекарства за една седмица“, казва в тази връзка Елин Ритола от Централната банка на Швеция.

Шведското министерство на отбраната подкрепя тази препоръка, защото парите в брой са елемент от националната подготовка за случаи на кризи.

Шведското правителство търси правилните решения. Експертна комисия, която бе създадена миналата година, препоръчва банките да бъдат задължени по закон да поддържат инфраструктура за разплащания в брой. За същото настоява и Централната банка на Швеция от години, борейки се с нежеланието на финансови институции, които нямат интерес от промяна.

„Според нашите анализи, намаляващото използване на пари в брой е донесло финансови ползи на банките - в размер на около три милиарда шведски крони. Затова има основателни причини да засилим натиска върху банките“, казва за ДВ Елин Ритола от Шведска централна банка.

