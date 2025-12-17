Откриха хиляди гигантски следи от динозаври в Италия (ВИДЕО)

Хиляди отпечатъци от динозаври, датиращи отпреди около 210 милиона години, бяха открити в националния парк Стелвио в Северна Италия, предаде ВВС.

Следите – някои с диаметър до 40 сантиметра – са подредени в успоредни редове, като много от тях запазват ясно различими отпечатъци от пръсти и нокти. Според учените динозаврите са били прозавроподи – тревопасни животни с дълги шии, малки глави и остри нокти.

„Никога не бих си представил, че ще се натъкна на толкова зрелищно откритие в региона, където живея“, каза палеонтологът от Милано Кристиано Дал Сасо. Миналия септември фотографът Елио Дела Ферера забелязал следите, простиращи се на стотици метри, върху вертикална планинска стена.

По време на триаския период – между приблизително 250 и 201 милиона години – скалната стена е представлявала приливна равнина, която по-късно се превръща в част от Алпийската планинска верига.

„Това място е било пълно с динозаври, то е огромно научно съкровище“, добавя Дал Сасо. Според него стадата са се придвижвали в синхрон, а някои следи показват по-сложни поведения, като групи животни, събиращи се в кръг, вероятно за защита.

Фотографът Дела Ферера заяви, че се надява находката „да предизвика размисъл у всички нас, като подчертае колко малко знаем за местата, в които живеем - нашия дом, нашата планета“.

Според италианското министерство на културата районът е труднодостъпен и до него не водят туристически пътеки. Поради това ще бъдат използвани дронове и технологии за дистанционно наблюдение.

Националният парк Стелвио се намира в долината Фраеле, близо до границата между Италия и Швейцария, в непосредствена близост до района, където догодина ще се проведат Зимните олимпийски игри.