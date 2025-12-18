В страната вече 14 години се обсъжда закон за защита от домашното насилие

Родителските права над децата са само на бащата

Иранският парламент реформира закона за зестрите. Депутатите определиха промяната като „спешно необходима“ и я приеха доста по-бързо от други законопроекти - например за защита на жените от домашно насилие, който се обсъжда от 14 години.

Реформата намалява законоустановения таван на сумата, която мъжът трябва да плати на жена си в случай на развод, ако не иска да влиза в затвора. Тази граница беше намалена от 110 златни монети (около осем грама злато едната) на само 14 монети. Договорените преди сключването на брака пари за семейството на булката са единствената финансова гаранция за жените в Иран - както в случай на развод, така и в наследственото право.

В случай на развод иранското право не предвижда разпределение на имуществото по западен модел. Ако мъжът почине, съпругата получава само една осма от неговото движимо имущество. Недвижимите имоти като къща или земя преминават към децата или, ако няма такива, към родителите на починалия. Ако няма нито деца, нито родители, жената получава една четвърт от имуществото, а останалата част се предава на държавата. „Имаме си работа с една система, която по своята същност е женомразска“, казва активистката за правата на жените Махдие Голру. 40-годишната жена е била арестувана няколко пъти заради ангажираността си с правата на жените и демокрацията в Иран и от 2019 г. живее в чужбина.

Социалните промени след смъртта на 22-годишната Джина Махса Амини в полицейски арест и последвалите през 2022 г. протести в цялата страна под надслов „Жена, живот, свобода“ и продължаващата съпротива на жените тя определя като успех.

Домашното насилие срещу жени в Иран не е рядкост. Трагичен пример за това е случаят на журналистката Мансуре Гадири Джавид, която през ноември 2024 г. беше брутално убита от съпруга си, който е адвокат по професия. Гадири Джавид беше известна с разследванията си по въпросите за правата на жените. Според семейството?, от години тя е била подложена на домашно насилие. Ако беше потърсила правна помощ, тя е щяла да загуби родителските права над единственото си дете. В Иран родителските права над децата по принцип се полагат на бащата.

Поради липсата на държавна подкрепа много от засегнатите дори не се обръщат към съдебните власти. Поради това е трудно да се съберат надеждни статистически данни за домашното насилие срещу жени.

(Със съкращения, от Дойче веле)