България влиза в спътниковата система на ЕС

България се присъединява към сигурната спътникова система на Европейския съюз, която осигурява защитена спътникова свързаност и координация при управлението на радиочестотни и орбитални ресурси. Така страната ни ще получи достъп до общ европейски механизъм за наблюдение и предупреждение за рискове в космическото пространство.

Става дума за телекомуникационни спътници, които следят обекти в орбита и подават предупреждения към държавите, които биха могли да бъдат засегнати, обясни в ефира на NOVA News доц. Елисавета Пенева – метеоролог и специалист по дистанционно наблюдение на Земята.

По думите ѝ системата е свързана с нарастващия проблем с т.нар. космически боклук – отломки и излезли от употреба обекти, които могат да представляват сериозна заплаха за спътниците и цялата космическа инфраструктура. Затова е необходимо тези обекти да бъдат постоянно следени и проследявани.

Досега България не е била част от тази европейска система, но Министерството на иновациите и растежа е одобрило присъединяването. Страната ни ще участва и със своя наземна инфраструктура, която ще се използва за наблюдение на космически обекти и за предупреждаване на заинтересовани институции и потребители.

Една от ключовите услуги на системата е проследяването на спътници, които се извеждат от орбита и навлизат обратно в земната атмосфера, за да изгорят и да приключат жизнения си цикъл.

„Този процес трябва да бъде наблюдаван изключително внимателно. Такива обекти могат да преминат и над територията на България и без участие в системата няма как да бъдат проследени. Именно затова присъединяването е сериозен плюс за страната ни“, подчерта доц. Пенева.