Изследователи са направили странно откритие: Излъчваме видима светлина, която изчезва, когато умрем. Как е възможно това?

Според експеримент, проведен от изследователи от Университета в Калгари и Националния изследователски съвет на Канада, можем да излъчваме визинска светлина, която угасва, когато умрем, пише Newsweek.

Изключителен експеримент върху мишки и листа от два различни растителни вида разкри директни физически доказателства за странно явление „биофотони“, което спира със смъртта. Това предполага, че всички живи същества – включително хората – буквално могат да светят от здраве, докато престанем да светим.

На пръв поглед откритията може да изглеждат малко незначителни. Трудно е да не се свържат научните изследвания на биологичните електромагнитни емисии с опровергани и паранормални твърдения за аури и разряди, обграждащи живите организми.

Освен това, дори на теория, видимите дължини на вълните на светлината, излъчвани от биологичните процеси, би трябвало да са толкова слаби, че лесно да се покриват от интензивното сияние на околните електромагнитни вълни и лъчистата топлина, генерирана от нашия метаболизъм, което затруднява точното проследяване на цялото тяло.

Физикът Вахид Салари от Университета в Калгари и неговият екип обаче твърдят, че са наблюдавали точно това - ултраслаба фотонна емисия (UPE), произведена от няколко живи животни в рязък контраст с неживите им тела, както и в шепа растителни листа.

Науката зад биофотоните е сама по себе си спорна идея. Разнообразие от биологични процеси очевидно генерират светлинни проявления под формата на хемилуминесценция . И в продължение на десетилетия спонтанното излъчване на светлинни вълни с дължина между 200 и 1000 нанометра е регистрирано от по-малко очевидни реакции в голямо разнообразие от живи клетки, от тъкан на крава до бактериални колонии, пише sciencealert.com.

Силен кандидат за източник на това лъчение е ефектът от различни реактивни кислородни видове, които живите клетки произвеждат, когато са засегнати от стресови фактори като топлина, отрови, патогени или липса на хранителни вещества.

При наличие на достатъчно молекули водороден пероксид, например, материали като мазнини и протеини могат да претърпят трансформации, които ускоряват техните електрони и освобождават един или два фотона с подходяща енергия, докато се установят на мястото си.

Наличието на средства за дистанционно наблюдение на стреса на отделни тъкани при цели хора или животни, или дори на бактериални култури или проби, би могло да предостави на медицинските техници и специалисти мощен и неинвазивен инструмент за изследване или диагностика.

За да определят дали процесът може да се разшири от изолирани тъкани до цели живи субекти, изследователите са използвали устройства със зарядово-свързани електрони, умножаващи електрони, и камери със зарядово-свързани устройства, за да сравнят най-слабите емисии от цели мишки - първо живи, а след това мъртви.

Четири обездвижени мишки бяха поставени поотделно в тъмна кутия и фотографирани в продължение на един час, преди да бъдат евтаназирани и фотографирани за още един час. Те бяха затоплени до телесна температура дори след смъртта, за да се избегне променливата температура.

Изследователите открили, че могат да уловят отделни фотони във видимата лента на светлината, излизаща от клетките на мишките преди и след смъртта. Разликата в броя на тези фотони била очевидна, със значително намаление на UPE по време на периода на измерване след евтаназията.

Проведен опит върху листата на Arabidopsis thaliana и Heptapleurum arboricola разкри също толкова смели резултати. Стресирането на растенията с физически увреждания и химични агенти предостави убедителни доказателства, че реактивните кислородни видове всъщност могат да стоят зад слабото сияние.

„Нашите резултати показват, че повредените части на всички листа са били значително по-ярки от неповредените части на листата през всичките 16 часа на заснемане“, съобщават изследователите Експериментът насърчава спекулациите, че най-слабото етерно сияние, произведено от стресирани клетки, би могло един ден да ни каже дали сме в състояние на сияйно здраве.