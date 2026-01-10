Може би притежавате суперсила, която ви позволява да виждате невидим свят: Това е повече от просто биология, казват учените

Повечето хора могат да се съгласят, че небето е синьо , а слънцето е жълто. Но цветът е силно лично преживяване и няма начин да се знае дали вашият син цвят е същият като моя. Всъщност има все повече научни доказателства, че не е така, пише Popular Mechanics.

Повечето хора имат три вида конусовидни клетки в окото, които възприемат цветовете, но някои хора се раждат с четвърти тип, който им позволява да виждат цветове, за които останалите от нас дори нямат имена. Но разбирането дали техният визуален свят е по-богат от нашия ни връща към първоначалния проблем: как бихме могли да знаем?

Предизвикателството е да се разбере как функционира цветът на първо място. Цветът не е фиксирано свойство на обекта, а по-скоро преживяване, създадено в мозъка ни , докато сигналите пътуват от колбичките в ретината. Около 12 процента от всички жени, включително до 50 процента от жените от бялата раса, носят ген, който произвежда допълнителен фотопигмент на тяхната Х хромозома, светлочувствителна молекула в колбичковата клетка. Докато повечето хора, наречени трихромати, имат три колбички с фотопигменти, настроени на червено, синьо и зелено, тетрахроматите имат четвърта. Същността на пъзела обаче не е в наличието на допълнителния фотопигмент или колбичка, а в това как да се разбере дали го използват, за да виждат нови цветове.

„Ако някой наистина имаше четириизмерно цветно зрение, никога не бихме могли да разберем как изглежда то за него“, казва д-р Джени Бостен, специалист по визуални неврологии. „Всичко, което можем да направим, е да го заключим от това дали той разграничава цветовете по начини, които би предвидил неговият допълнителен клас колбички.“

През 2010 г. Бостен, която е професор в Университета на Съсекс във Великобритания, и нейните колеги се заемат с това. Те включват 24 жени, заподозрени в генетичен вариант на четвърти фотопигмент, и провеждат серия от строги визуални тестове. На жените са показани множество двойки внимателно подбрани цветови спектри, за които учените предполагат, че би трябвало да изглеждат идентични с тези на трихроматите, но различни от тези на тетрахроматите. Точно както човек с далтонизъм (дихромат) не може да различи определени нюанси на червено и зелено, трихроматът има подобни слепи петна. Но изненадващо, въпреки че всички имат генетична предразположеност към допълнителния конус, повечето жени не са имали подобрено зрение . Само една, известна като CDA29, последователно успява да открие разлики, невидими за всички останали в проучването. Нейното представяне остава едно от най-силните емпирични доказателства за функционална тетрахромация при хората.

Означава ли това, че повечето случаи на истинска тетрахромация са изключително редки? Може би да, казва Бостен. Но може да има и други обяснения. Наличието на тази способност може да зависи от чувствителността на колбичките, факторите на околната среда или ограниченията на тестването.

Според Бостен, ако чувствителността на четвъртата колбичка попада в рамките на няколко нанометра от една от трите съществуващи колбички, мозъкът може просто да не регистрира сигналите на колбичката като отделен цвят. Нормалните трихромати имат пикови чувствителност, разделени от около 30 нанометра. Но при някой с мутацията, четвъртата колбичка може да се намира само на няколко нанометра от една от съществуващите колбички. Ако разликата в дължината на вълната е твърде малка, мозъкът ще я смеси с това, което вече е там.

Освен това, средата на човек може да повлияе на този генетичен потенциал. Според Кимбърли Джеймсън, доктор по науки, когнитивен учен в Калифорнийския университет в Ървайн, тетрахомията може да се развие при хора с гена, които намират цветния сигнал за по-подходящ в ежедневието си и са развили допълнителното чувство. „Моцарт е бил надарен по отношение на слуховата си система, но ако е бил отгледан в семейство с кози стада, може би никога нямаше да стане велик композитор“, казва тя.

Ученият по зрение Майкъл Уебстър, доктор по философия, от Университета на Невада, показа, че околната среда влияе върху възприятието на цветовете. Той проучи как хората в тропическа среда могат да калибрират зрението си с течение на времето, така че наситените зелени и ярките сини тонове да станат по-малко интензивни. А хората, живеещи в сухи пейзажи, лишени от цвят, правят обратното.

Той казва, че светът е създаден за трихромати, в които почти всички дисплеи, пигменти и осветление са проектирани около три основни цвята, а четвърти фотопигмент може да предоставя информация, която мозъкът просто се научава да игнорира. С други думи, околната среда може да крие тетрахромацията от самите хора, които я притежават. „Когато внуците ви се преместят на Марс, той няма да им изглежда червен... ако живеете в червен свят, той просто ще им изглежда сив“, казва той.

Тетрахроматите съобщават, че виждат цветове на места, където трихроматите не могат. Белите тонове стават призматични, тъмните сенки съдържат нюанси на лавандула и златисто. За тях невронните сиви и черни тонове съдържат мозайка от цветове, за които останалите от нас просто не са наясно.

Това обаче са само анекдоти.

В своята лаборатория в Калифорнийския университет в Бъркли, компютърният учен Рен Нг, доктор по науки, се стреми да разработи емпиричен тест за тетрахромия, точно като тестовете за цветна слепота, които показват кръгове от цветни точки, съдържащи скрити числа. Но първо, казва той, ще трябва да „изобретят“ цветове, които повечето от нас не могат да видят.

Досега, вместо цветно колело, Нг е създал триизмерна цветна сфера, за да улови допълнителното измерение на четвъртия конус. „За тетрахроматите цялата геометрия на цветовото пространство се променя“, казва той пред Popular Mechanics. Вместо да стои до два други цвята на дъгата, всеки цвят сега е ограден от четири. Оранжевото е не само до жълто и червено, но и прелива в тъмнозелено и розово. „Където виждате сиво, тетрахроматът може да види напълно различен оттенък; може би цял пръстен от нюанси“, казва той.

Екипът на Нг е изградил тази четириизмерна цветна сфера, като е моделирал цветовете, които човек с четири конуса може да види. Моделът използва данни за генетиката и физиката на четирите конусовидни клетки, по-специално спектъра на светлочувствителност на фотопигментите. В процеса той дори е предсказал съществуването на два нови цвята, „keef“ и „litz“, кръстени на художничката Джорджия О'Кийф и фотографа Алфред Щиглиц. За трихромата те изглеждат просто сиви, но тетрахроматът би трябвало да може да вижда тези цветове на фона на останалите.

След това екипът му изградил специализиран принтер с четири мастила вместо три. Стандартните цветове, използвани в трихроматичните принтери, са циан, магента и жълто, но в тетрахроматичната версия на Нг използвали четири: циан, виолетово, розово и жълто.

Ако тестът на Нг е успешен, може би най-накрая ще разполагаме с инструментите да идентифицираме тетрахроматите, скрити сред нас, и да разберем цветовете, които виждат в сивите сенки, дори ако все още не можем да ги усетим сами.

„Но тетрахроматът може да се ориентира в свят, където цветовете, които смятаме за еднакви, са толкова различни, колкото червеното и зеленото“, казва той.