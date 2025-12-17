Кога 3I/Atlas ще се приближи най-близо до Земята

В момента 3I/Atlas се намира в съзвездието Лъв

Учения за планетарна отбрана ще се проведат на фона на приближаването на междузвездната комета 3I/ATLAS този петък, 19 декември, съобщава The Telegraph.

Според съобщенията, 3I/ATLAS ще се доближи до Земята на 270 милиона километра, което е третият път, в който е открит обект извън нашата слънчева система. Експертите се надяват, че това ще помогне в изучаването на извънземни звездни системи.

НАСА и ЕКА са сред тези, които наблюдават обекта, моделират вероятностите за сблъсък и тестват координацията при извънредни ситуации и комуникациите с гражданите.

В момента 3I/Atlas се намира в съзвездието Лъв и макар да не може да се види с невъоръжено око, аматьори с скромни телескопи би трябвало да могат да го забележат. Той ще изглежда като зелено петно на нощното небе.

В момента тя е около сто пъти по-слаба от това,

което човешкото око може да забележи, и продължава да избледнява, докато се отдалечава от Слънцето. Въпреки това, тя все още е напълно достъпна за астрономическите ентусиасти.“

Кометата е открита от астрономи аматьори в Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (Atlas) – мрежа от четири телескопа в Хавай, Чили и Южна Африка, създадена с цел да дава ранни предупреждения за опасни астероиди.

Астрономите осъзнаха, че обектът е необичаен поради странната си хиперболична траектория през Слънчевата система. Кривата на орбитата му е толкова плоска и далеч от кръг, че той трябва да е дошъл от междузвездното пространство.

Текущите оценки показват, че той ще се отдалечи от Слънцето с около 40% повече от Земята, преди да се върне обратно в галактиката.

Той постепенно става по-ярък, докато се приближава към Земята, което го прави по-лесно видим от земята.

Досега в нашата Слънчева система са забелязани само два други междузвездни обекта.

Експертите смятат, че преминаващите междузвездни комети може да са най-добрият начин да научим повече за условията извън Слънчевата система.