НАСА: Комета 3I/ATLAS не представлява заплаха за Земята (ВИДЕО)

Обектът се намира на безопасно разстояние от планетата

Комета 3I/ATLAS не представлява заплаха за Земята, тъй като се намира на безопасно разстояние от нея. Това съобщи Ники Фокс, заместник-администратор на Дирекцията за научни мисии в Националната администрация по аеронавтика и изследване на космоса (НАСА) на САЩ.

„3I/ATLAS не е заплаха за Земята“, увери тя по време на открита пресконференция.

Според Фокс, обектът се намира на разстояние от Земята, което е почти два пъти по-голямо от разстоянието от Земята до Слънцето.

„НАСА е в разгара на безпрецедентна кампания за наблюдение на Слънчевата система, насочвайки своите космически апарати и телескопи към проследяване на комета 3I/ATLAS“, се казва на уебсайта на агенцията.

НАСА отбеляза, че 12 космически апарата вече са получили и обработили изображения на кометата от откриването ѝ. Наблюдението на междузвездния обект от толкова много места позволява сравнения на 3I/ATLAS с комети, образували се в Слънчевата система, и да се направят заключения за това как съставът на други планетарни системи може да се различава от нашия, се посочва в публикацията.

3I/ATLAS е третото междузвездно тяло, открито от астрономите след откриването на Слънцето през 2017 г. Първият е астероидът Оумуамуа, открит през есента на 2017 г., а вторият е кометата 2I/Борисов, открита от руския астроном Генадий Борисов през август 2019 г.