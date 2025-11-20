НАСА: Комета 3I/ATLAS не представлява заплаха за Земята (ВИДЕО)

Комета 3I/ATLAS не представлява заплаха за Земята, тъй като се намира на безопасно разстояние от нея. Това съобщи Ники Фокс, заместник-администратор на Дирекцията за научни мисии в Националната администрация по аеронавтика и изследване на космоса (НАСА) на САЩ.
LIVE: See the latest images of comet 3I/ATLAS, the third object we've ever seen passing through our solar system from elsewhere in the galaxy.— NASA (@NASA) November 19, 2025
We’re sharing what we know about this visiting comet, how we’re studying it, and what we can learn from it. https://t.co/3nAF1HmQ3S
„3I/ATLAS не е заплаха за Земята“, увери тя по време на открита пресконференция.
Според Фокс, обектът се намира на разстояние от Земята, което е почти два пъти по-голямо от разстоянието от Земята до Слънцето.
„НАСА е в разгара на безпрецедентна кампания за наблюдение на Слънчевата система, насочвайки своите космически апарати и телескопи към проследяване на комета 3I/ATLAS“, се казва на уебсайта на агенцията.
НАСА отбеляза, че 12 космически апарата вече са получили и обработили изображения на кометата от откриването ѝ. Наблюдението на междузвездния обект от толкова много места позволява сравнения на 3I/ATLAS с комети, образували се в Слънчевата система, и да се направят заключения за това как съставът на други планетарни системи може да се различава от нашия, се посочва в публикацията.
We've just released the latest images of the interstellar comet 3I/ATLAS, as observed by eight different spacecraft, satellites, and telescopes.— NASA (@NASA) November 19, 2025
Here's what we've learned about the comet — and how we're studying it across the solar system: https://t.co/ZIt1Qq6DSp pic.twitter.com/ITD6BqVlGn
3I/ATLAS е третото междузвездно тяло, открито от астрономите след откриването на Слънцето през 2017 г. Първият е астероидът Оумуамуа, открит през есента на 2017 г., а вторият е кометата 2I/Борисов, открита от руския астроном Генадий Борисов през август 2019 г.