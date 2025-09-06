Разкриха нови подробности за „извънземния кораб“ 3I/ATLAS (ВИДЕО)

Нови снимки на междузвездния обект 3I/ATLAS доказват, че това е комета, пише британското издание Daily Mail.

„Тези нови изображения показват много ясно, че 3I/ATLAS е комета“, каза астрономът Марк Норис пред репортери.

Изданието отбелязва, че изображенията, предоставени от учени от обсерваторията „Джемини“ в Чили, показват ледено ядро, заобиколено от облак прах и газ, което е типично за кометите.

Междузвездният обект 3I/ATLAS беше забелязан на 1 юли. Компютърен модел показа приблизителната му възраст: повече от седем и половина милиарда години - три милиарда по-възрастен от Слънцето.