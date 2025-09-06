Родени ли сте след 1939 г.: Защо не доживявате до 100 години?

Достигането на 100-годишна възраст означава, че сте успели, по-добре от повечето хора, да откриете ключа към много дълъг живот. Но въпреки че най-възрастният човек в света в момента е на 116 години, има малък шанс днешните поколения да доживеят столетници.

Ако сте родени след 1939 г., шансовете ви да доживеете 100 години са малки. Въпреки че броят на столетниците се увеличава, нови изследвания показват, че статистически никой, който живее днес – освен самите столетници – не би трябвало да очаква да доживее до 100 години.

Използвайки шест различни метода за прогнозиране, за да оценят продължителността на живота в 23 страни с високи доходи и ниска смъртност, авторите на изследването установиха, че хората, родени между 1939 и 2000 г., е много малко вероятно да достигнат тази възраст, според IFLScience.

Безпрецедентното дълголетие на днешните възрастни хора се дължи до голяма степен на медицинския напредък в ранните десетилетия на 20-ти век, който доведе до бързо увеличаване на продължителността на живота.

Между 1900 и 1938 г. средната продължителност на живота се е увеличила с 0,46 години на поколение, така че родените в началото на века са могли да очакват да празнуват 62 рождени дни, докато родените 38 години по-късно са имали вероятност да духнат 80 свещички на последната си торта.

И въпреки че продължителността на живота продължава да се увеличава оттогава, темпът на подобрение се забавя, което води до въпроси за това колко дълго днешното население ще остане въвлечено в лудата надпревара, която наричаме живот.

Въз основа на своя анализ, авторите на изследването предполагат, че темпът на увеличаване на продължителността на живота би трябвало да намалее с 37 до 52 процента на поколение между 1939 и 2000 г.

„При липсата на големи открития, които значително удължават човешкия живот, продължителността на живота все още няма да достигне бързото увеличение, наблюдавано в началото на 20-ти век, дори ако преживяемостта на възрастните се подобри два пъти по-бързо, отколкото прогнозираме“, каза авторът на изследването.

Ектор Пифаре и Аролас в изявление. „Предвиждаме, че хората, родени през 1980 г., няма да доживеят средно до 100 години и че никоя от групите в нашето проучване няма да достигне тази възраст“, добави съавторът Хосе Андраде.

Според техните данни, изследователите заявяват, че този спад се дължи предимно на факта, че предишните увеличения на продължителността на живота са били причинени от бързото подобрение в нивата на детска смъртност, с напредъка в детската медицина в началото на 20-ти век.

Въпреки това, като се има предвид, че детската смъртност сега е толкова ниска във всички развити страни, е малко вероятно някога отново да станем свидетели на увеличение на продължителността на живота, подобно на това от миналия век.

Като цяло, повече от половината от забавянето се обяснява с тенденциите в смъртността сред децата под пет години, докато над две трети се обяснява с тенденциите в смъртността сред тези под 20 години.

Разбира се, това не означава, че не може да се случи друг голям скок в продължителността на живота, а авторите на изследването посочват, че променящите света медицински постижения винаги могат да доведат до отклонение на смъртността от нормата.

С други думи, откриването на лек за рак вероятно би променило данните, което би довело до приближаване на средната продължителност на живота до 100-годишна граница.

Въпреки тази песимистична прогноза, изследователите настояват, че „резултатите от това проучване не трябва да се тълкуват като доказателство за или против биологична възрастова граница за човешкия живот“.

В края на краищата, продължителността на живота продължава да се увеличава – признавам, че не толкова бързо, колкото в миналото – и авторите казват, че няма причина това да не продължи.