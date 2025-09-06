Съединението, революционното наследство и единството на нацията

Днес се навършват 140 години от едно от най-значимите събития в новата ни история - Съединението на Източна Румелия и Княжество България на 6 септември 1885 г. Слава Богу, въпреки насаждания от десетилетия нихилизъм, не сме забравили поне някои от великите дати от миналото - особено онези, които са заредени с позитивна енергия. Шести септември е именно такава дата, олицетворяваща една знакова победа не само на тогавашния политически елит, но и на цялата нация. Нещо повече, акт на всенародна политическа воля, при който предците ни дръзко се изправят против т. нар. Велики сили, вкл. тачената като освободителка Русия. Тогавашните българи осъществяват и защитават Съединението с участието на „... всяка възраст, пол, занятие...”, ако цитираме Вазов. Наистина, тези слова са казани за Левски и създадената от него комитетската организация. Въпреки, по-скоро поради това тези думи са валидни и за събитията през 1885 г. И като идея, и като действие Съединението е своеобразно продължение на националната революция и Априлската епопея, от която са минали само девет години! Предците ни за пореден път доказват, че свободата не „... ни е дарена...”, а заслужена с енергията и кръвта на хиляди българи.
При Съединението приемствеността с комитетите на Левски и Априлското въстание, както и с Българското опълчение, е на всички равнища - и при ръководителите на движението в Пловдив, и при дейците “по места”. Всеизвестно е, че председателят на Българския таен революционен централен комитет (БТРЦК) е Захарий Стоянов (1850-1889), един от апостолите в Четвърти революционен окръг, човекът, който е редом до Бенковски през драматичните дни на април 1976 г. Иван Андонов (1854-1837) е секретар на създадения от Левски революционен комитет в Чирпан, участва в подготовката на Старозагорското въстание от 1875 г., а във времето на Априлското е хвърлен в затвора. През 1885 г. е заместник-прокурор в Пловдив.
Малко се знае, че идеята за създаването на БТРЦК е на незаслужено забравения Спиро Костов (1852-1931) от Велес, Македония, стар “хъш” в Букурещ, близък до Любен Каравелов. Участва в Сръбско-турската война през 1876 г., после е опълченец. През 1885 г. е околийски полицай в Голямо Конаре (днешния гр. Съединение) и заедно с Продан Тишков (1860-1906) от Габрово, известен с прозвището Чардафон, също опълченец, създава най-голямата чета по време на Съединението. Д-р Георги Странски (1847-1904), деец на БТРЦК, е приятел и кум на Христо Ботев. След Освобождението заема различни постове в Пловдив и е премиер на временното правителство след Съединението - последният румелийски кабинет. Ярко доказателство за приемствеността на съединисткото движение с националната революция е участието в БТРЦК на бай Иван Арабаджията (1830/1837-1901) от Царацово, приятел на Левски, наричан от съвременниците “бащата на апостолите”. Държим да отбележим участието на Иван Соколов (1844-1904), родом от Радомирско, учител в Пазарджик, участник във Втората легия, командващ отбраната на Панагюрище през Април 1876-а. Включва се в Опълчението и за проявени воински качества е произведен в чин подпоручик. По време на Съединението е началник на полицията в Пловдив. Сред дейците на Съединението е и Стою Ранделов (1852-1944) от Брезово, който съвсем млад е в местния комитет, създаден от Левски, по-късно е съмишленик на Стефан Стамболов. Можем да изброим още десетки имена, но и посочените дават представа за Съединението като продължение на националната революция.
Една снимка от лятото на 1885 г. с част от дейците на БТРЦК е добра илюстрация на казаното. Наред с посочените по-горе дейци на фотографията са и Петър Зографски, Спас Турчев, Антон Мумджиев, Иван Стоянович, капитан Коста Паница и др., всеки от които по един или друг начин е свързан с националната революция отпреди Освобождението. Така стоят нещата и в областта. В Бургас водач на местната структура на БТРЦК е Иван Цанков (1840-1925) - близък до Раковски и Стефан Караджата, участник в тулчанската чета “Златна надежда” през 1867 г. и Втората легия в Белград. По време на Съединението е полицейски префект на Бургас, впоследствие кмет на морския град. Сред активните съединисти в Ямбол е бесарабския българин Стефан Любомски (1848-1902), командир на рота в Опълчението, през 1885 г. началник на Ямболския гарнизон. Христо Векилов, друг от ямболските граждани, също е бивш опълченец. Такъв е и Димитър Куртев от Сливен, който е председател на опълченското дружество “Шипка” в града на “стоте войводи”.
Казаното за дейците в Източна Румелия важи и за политическия и военен елит на Княжество България. Поради липсата на място ще се ограничим да посочим действената роля в събитията на Стефан Стамболов (1854-1895), тогава председател на Народното събрание в София - нека припомним, че младият Стамболов е приемник на Левски във Вътрешната революционна организация, апостол в Старозагорското и Априлското въстание, личност, която в максимална степен олицетворява нова България и нейната независима политика. Министър-председателят на Княжество България по време на Съединението е Петко Каравелов (1843-1903), който въпреки резервите си хвърля много сили за защита на Съединението. Все пак наред с всичко останало е брат на председателя на БРЦК Любен Каравелов...
Водещата сила в събитията преди всичко са румелийските дейци, но не само - поради т. нар. режим на пълномощията в Княжеството, съпроводен с груба руска намеса във вътрешните работи на младата държава, в Пловдив се формира своеобразна “вътрешна” емиграция на политически фигури от София. В онези години столицата на автономната област привлича и много българи от Македония. Както стана дума, в основата на БТРЦК с председател Захарий Стоянов е “македонецът” Спиро Костов. Пратеник на комитета при младежите в Панагюрище, където на 2 септември е дадено началото на Съединението, е бъдещият виден държавник Андрей Ляпчев (1866-1933), тогава ученик в Пловдив. Активна роля в събитията играят македонските българи Димитър Ризов, Трайко Китанчев, Пере Тошев (по-късно един от водачите на ВМОРО), бъдещият политик Никола Генадиев... На снимката, за която стана дума, има дейци от Румелия, но и от Княжеството, както и двама от Македония. Бесарабски българи, най-вече офицери, се включват в съединистката акция. Сред тях се откроява фигурата на майор Данаил Николаев (1852-1942), бъдещ генерал, “патриарх” на българското войнство. След участието си в Сръбско-турската война и Опълчението заема високия пост на командващ т. нар. румелийска милиция (войската на автономната област), а ролята му в събитията е решаваща.
Масовият характер на съединисткото движение и реакцията срещу последвалата сръбска агресия са върхов израз на единството на нацията. Доброволци от цялата страна (Търново, Русе, София, Свищов, Шумен и т. н.) потеглят веднага към Пловдив, като формират доброволчески чети за отбраната на областта от очакваната османска интервенция. Включват се и учениците от горните класове на гимназиите, цели ученически “легиони”. Ролята на тези спонтанно създадени въоръжени сили е особено значима при защитата на Видин и Северозапада, където силите на редовната армия са крайно недостатъчни. Стотици “харамии” от Македония, водени от капитан Коста Паница, те се сражават смело при Сливница и Пирот срещу сърбите. Впечатляващо е единството на българите от Мизия, Тракия и Македония, на емиграцията от близки и далечни страни. Тъй като войната е кратка, някои са разочаровани, че не са пристигнали навреме, за да пролеят кръвта си за Отечеството... Същата картина в още по-значим мащаб се повтаря във времето на Балканската войни през 1912-1913 г.