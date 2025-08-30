Дори любителите на котки го признават: Притежаването на куче подобрява живота ви

Въпрос, стар като времето – дали сте любител на котки или кучета – противопоставяше двете предпочитания едно на друго, но сега скорошно проучване установи нещо, за което собствениците и на двете могат да се съгласят: наличието на кучешки компаньон наистина прави хората по-щастливи, пише Newsweek.

Проучването разкри, че мнозинството от хората вярват, че животът е по-добър с куче - като собствениците на котки са съгласни.

Въз основа на онлайн национално проучване сред 2250 възрастни, анкетата установи, че 70 процента от американците вярват, че тези, които притежават куче, изглеждат по-щастливи от другите.

Проучването, проведено през юни 2025 г., беше завършено от YouGov за Canine Companions, в чест на 50-годишнината на последната.

Canine Companions е компания, която предоставя кучета водачи на възрастни, деца и ветерани с увреждания, както и кучета за работа в професионални условия.

Четиридесет и три процента от анкетираните притежават куче, следвани от 34 процента с котка.

Останалите участници заявяват, че или притежават друг домашен любимец, или изобщо нямат такъв.

Собствениците на кучета бяха единодушни, че грижата за куче ги прави по-щастливи, изпълва ги с чувство за цел и помага да донесат радост на другите. Но тези, които са от котешката страна, отдадоха заслуженото: кучетата карат хората да се усмихват.

Около 72% от собствениците на котки са съгласни, че тези, които имат куче, изглеждат по-щастливи от другите – може би това потвърждава твърдението, че кучето е най-добрият приятел на човека.

Кучетата даряват на своите стопани безусловна любов. Тяхната компания кара хората да се чувстват по-малко сами. Притежаването на куче често води до подобрено здраве поради насърчаващото движение, понижава кръвното налягане и повишава нивото на окситоцин, известен още като хормон на любовта, се казва в статия от Американския киноложки клуб.

Притежаването на куче често дава на хората чувство за цел и удовлетворение, като 92% от собствениците на котки и 94% от собствениците на кучета са съгласни.

Хората с кучета също може да забележат намаляване на стреса. Newsweek вече съобщи , че хората показват драстично по-ниски нива на стрес след взаимодействие с кучета.

Въпреки това, притежаването на куче е свързано с отговорност. Трябва да го храните и да го разхождате. То трябва да получава достатъчно психическа и физическа стимулация, включително разходки , игра, туризъм, плуване, обучение на трикове или играчки за обогатяване на емоциите.