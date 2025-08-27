Учен твърди, че най-накрая е разрешил мистерията на Бермудския триъгълник

От изчезващи самолети до зловещи кораби-призраци, Бермудският триъгълник е мястото на някои от най-странните явления на планетата, пише Daily Mail.

Сега един учен твърди, че най-накрая е разрешил мистерията.

Разположен между Флорида , Пуерто Рико и Бермудските острови, дългата история на Бермудския триъгълник със смъртоносни корабокрушения е предизвикала безкрайни спекулации за свръхестествено.

Д-р Саймън Боксал, океанограф от университета в Саутхемптън, обаче казва, че истинското обяснение не включва НЛО или междуизмерни портали.

Вместо това, д-р Боксал казва, че историята на изчезванията в Бермудския триъгълник се дължи на „неконтролируеми вълни“.

Известни още като екстремни штормови вълни, това са непредсказуеми водни стени, които могат да достигнат два пъти височината на околните вълни.

Извисяващи се до 30 метра във въздуха, щурмовите вълни са необичайно стръмни и могат да ударят неочаквано от посоки, различни от преобладаващия вятър.

Според д-р Боксал, голям кораб, хванат в капан от една от тези смъртоносни вълни, може да „потъне за две или три минути“.

Теориите около смъртоносното привличане на Бермудския триъгълник се разпространиха широко след изчезването на USS Cyclops през 1918 г.

Какво според вас стои зад изчезванията в Бермудския триъгълник?

USS Cyclops е американски кораб за превоз на въглища, използван за превоз на гориво до военни кораби по време на Първата световна война.

През март 1918 г. корабът преминавал през Бермудския триъгълник по пътя си от Салвадор, Бразилия, към Балтимор, когато изчезнал, без дори да изпрати сигнал за бедствие.

Въпреки обширното издирване, не е открита никаква следа от 165-метровия кораб или от 306-те членове на екипажа му.

Поради внезапния характер на изчезването на USS Cyclops, конспиративни теории и ентусиасти на НЛО предложиха десетки шантави теории, за да обяснят загубата.

Д-р Боксал обаче казва, че е по-вероятно USS Cyclops да е бил потопен от неблагоприятна вълна.

В интервю за документалния сериал на Канал 5 „Загадката на Бермудския триъгълник“ , д-р Боксал казва, че Бермудският триъгълник е особено гореща точка за неконтролируеми вълни.

Той казва: „Има бури на юг и север, които се събират заедно.“

„И ако има допълнителни от Флорида, това може да се окаже потенциално смъртоносно образувание от блудкашки вълни.“

Заедно с колегите си от Университета в Саутхемптън, д-р Боксал конструира мащабен модел на USS Cyclops, за да види как би могъл да реагира на нежелана вълна.

Това разкри, че поради плоската основа и масивните размери на кораба, вълните няма да отнеме много време да го залеят.

Д-р Боксал обяснява, че една вълна-непокорител може да бъде толкова стръмна, че да може да задържи кораб между върховете си, оставяйки средата на кораба да виси над падина.

Ако голям кораб, който се нуждае от вода, за да се поддържа, се окаже окачен по този начин, д-р Боксал казва, че той ще „се счупи на две“.

„Те са стръмни, високи са - измерили сме вълни над 30 метра“, казва д-р Боксал.

„Ако това се случи, може да потъне за две или три минути.“

Ако USS Cyclops - или някой от другите изчезнали кораби - е бил ударен от бурни вълни, това би обяснило защо са потънали, преди да успеят да подадат сигнал за бедствие.

Д-р Боксал добавя: „Колкото по-голям е корабът, толкова повече щети се нанасят.“

Не всеки учен обаче е убеден, че наистина има някаква мистерия, която трябва да се обясни.

Всъщност редица изследователи посочват, че процентът на катастрофи и самолетни катастрофи в Бермудския триъгълник е в рамките на нормалните нива.

Според Националната океанографска и атмосферна администрация (NOAA): „Няма доказателства, че мистериозните изчезвания се случват с по-голяма честота в Бермудския триъгълник, отколкото във всеки друг голям, добре посещаван район на океана.“

По същия начин, данните на застрахователния специалист Lloyd's от Лондон показват, че в Бермудския триъгълник няма повече загуби, отколкото където и да е другаде по света.

Тези загуби, които наистина се случват, могат лесно да се обяснят с природни сили, като например неконтролируеми вълни или с факта, че Карибите са сравнително трудни за навигация.

NOAA пише: „Екологичните съображения биха могли да обяснят много, ако не и повечето от изчезванията.“

„Големият брой острови в Карибско море създава много плитки води, които могат да бъдат трудни за корабоплаване.“