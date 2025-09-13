„Чашата на Исус“, най-старият предмет, свързан с живота на Христос

Керамичен съд, наречен „Чашата на Исус“, е открит от морски археолози край бреговете на Египет. Артефактът, с надпис на древногръцки, може да съдържа първото в света споменаване на Христос, което го прави най-старият предмет, свързан с живота му, пише Newsweek.

Така наречената „Чаша на Исус“ е открита през 2008 г. от екип, ръководен от френския морски археолог Франк Годио, по време на разкопки на древното пристанище Александрия.

Забележително добре запазен, съдът има липсваща само дръжка и носи надпис на гръцки: DIA CHRSTOU O GOISTAIS, преведено като „Чрез Христос, певеца“.

„Чашата на Исус“ датира от I век

Д-р Йеремия Джонстън, специалист по Новия завет, обясни в скорошно предаване по Trinity Broadcasting Network (TBN), че артефактът датира от 1 век сл. Хр., епохата, в която Исус е бил разпнат.

„Исус е бил известен като лечител, чудотворец и екзорсист. Чашата на Исус доказва това наследство“, каза Джонстън.

На свой ред Франк Годио предположи, че надписът може да е бил предназначен да легитимира ритуалите за гадаене.

Чашата много наподобява тези, изобразени върху древните египетски статуетки, които изобразяват церемонии по гадаене.

Древни наръчници описват как практикуващите изливали масло във вода и изпадали в екстатични трансове, търсейки видения на мистични същества, които биха могли да отговорят на въпроси за бъдещето.

Призоваването на Христос, вече признат за могъщ чудотворец, би могло да придаде авторитет на ритуала.

„Чашата на Исус“ е открита през 2008 г. и датира от I век сл. Хр.

„Учениците дойдоха при Исус и казаха: „Учителю, хората използват Твоето име, за да изгонват демони. Трябва ли да ги спрем?“ Исус отговори: „Не, дом, разделен сам против себе си, не може“, каза д-р Джонстън пред TBN, според Daily Mail.

„Исус, чрез собствената си кратка мисия от само три години, други призовават името му, защото той е имал толкова голяма сила.“

Годио и екипът му открили чашата на древен египетски обект, който включвал сега потопения остров Антиродос, където може би се е намирал дворецът на Клеопатра, последната кралица на Птолемейския Египет.

Александрия от първи век е била космополитен център, където езичеството, юдаизмът и християнството са се преплитали.

Магическите практики включвали фигури от множество традиции, а името на Христос понякога се появявало както в езически, така и в християнски магически текстове.

„Много е вероятно в Александрия хората да са били наясно със съществуването на Исус“, каза Годио, отбелязвайки легендарните чудеса, свързани с Христос, като превръщането на водата във вино, умножаването на хлябовете, чудотворните изцеления и самата история за възкресението.

Ако надписът наистина се отнася до Исус Христос, той би могъл да представлява най-старото материално доказателство за неговото съществуване извън християнските писания, датиращо от I век сл. Хр.

Това би отложило историческия отпечатък на Исус до Египет, което предполага, че знанието за живота и чудесата му се е разпростирало далеч отвъд Юдея в десетилетията след началото на мисията му.

Потвърждението на това тълкуване би предизвикало историците да преосмислят хронологията и географията на влиянието на ранното християнство.

Това би могло да доведе и до преоценка на ролята на Александрия като център на религиозен обмен и иновации, който е свързвал езически, еврейски и християнски традиции.