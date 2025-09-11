2000 розови фламинго в Бургас

Поставиха видеонаблюдение по Пътеката на саблеклюна

От десет години те са постоянни жители на Атанасовско езеро

Рановираха укритието, което пострада от пожар

2000 уникално красиви птици - розови фламинго са се настанали в южната част на най – големия Бургаски водоем - Атанасовско езеро. Красивите фламинги постоянно присъстват в басейна, от десет години насам. Остават тук през цялата година, избирайки езерото за свой постоянен дом.

"Всеки ден посетителите могат да ги видят. Понякога са по - навътре, друг път се придвижват по - близо до брега.

Тази година, нямаше гнездене, но в Атанасовско езеро има много храна за тях - солничното раче", обясни за Труд news, Радостина Ценова, експертът, който се грижи за езерото.

Снимки: БДЗП/Петър Янков

Голям пожар, през юли месец, изпепели укритието за наблюдение на птиците, което е любимо място на много бургазлии и туристи. Постройката вече е ремонтирана и снощи бе официалното и откриване, след обновяването.

Поставено е и видеонаблюдение по Пътеката на саблеклюна. Това е пътека, по която туристите могат внимателно да навлязат в дебрите на езерото. През май, когато саблеклюните гнездят, тя е особено атрактивна за снимки и среща с красивите птици. Те гнездят по земята, и затова гостите трябва да са много внимателни, за да не ги изплашат.

Саблеклюнът е сред птиците, които са се превърнали в символ на Бургас и Атанасовско езеро. Не само красивите пернати, чиито човки приличат на саби, могат да бъдат наблюдавани от посетителите по пътеката. Тук гнездят и кокилобегачите, които много приличат на малки щъркели- те са черно бели, но имат повече черна окраска и дълги червени крака, като кокили, откъдето идва и името им.

Бургас по принцип е единственият град в България, а и в Европа, който има на своя територия природен резерват, и притежава един от най-забележителните градски паркове.

В момента, в Атанасовско езеро, освен голям брой птици розово фламинго, има саблеклюни, лопатарки и много други пернати, обясни още Радостина Ценова.