2000 розови фламинго в Бургас

Автор: Мария Кехайова, "Труд news", Бургас
Наука

Поставиха видеонаблюдение по Пътеката на саблеклюна

От десет години те са постоянни жители на Атанасовско езеро

Рановираха укритието, което пострада от пожар

2000 уникално красиви птици - розови фламинго са се настанали в южната част на най – големия Бургаски водоем - Атанасовско езеро.  Красивите фламинги постоянно присъстват в басейна, от десет години насам. Остават тук през цялата година, избирайки езерото за свой постоянен дом.

"Всеки ден посетителите могат да ги видят. Понякога са по - навътре, друг път се придвижват по - близо до брега. 

Тази година, нямаше гнездене, но в Атанасовско езеро има много храна за тях - солничното раче", обясни за Труд news, Радостина Ценова, експертът, който се грижи за езерото.

Снимки: БДЗП/Петър Янков

Голям пожар, през юли месец, изпепели укритието за наблюдение на птиците, което е любимо място на много бургазлии и туристи. Постройката вече е ремонтирана и снощи бе официалното и откриване, след обновяването.

Поставено е и видеонаблюдение по Пътеката на саблеклюна. Това е пътека, по която туристите могат внимателно да навлязат в дебрите на езерото. През май, когато саблеклюните гнездят, тя е особено атрактивна за снимки и среща с красивите птици. Те гнездят по земята, и затова гостите трябва да са много внимателни, за да не ги изплашат. 

Саблеклюнът е сред птиците, които са се превърнали в символ на Бургас и Атанасовско езеро. Не само красивите пернати, чиито човки приличат на саби, могат да бъдат наблюдавани от посетителите по пътеката. Тук гнездят и кокилобегачите, които много приличат на малки щъркели- те са черно бели, но имат повече черна окраска и дълги червени крака, като кокили, откъдето идва и името им. 

Бургас по принцип е единственият град в България, а и в Европа, който има на своя територия природен резерват, и притежава един от най-забележителните градски паркове. 

В момента, в Атанасовско езеро, освен голям брой птици розово фламинго, има саблеклюни, лопатарки и много други пернати, обясни още Радостина Ценова.

