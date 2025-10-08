Може ли Турция без евтин руски нефт и газ?

66% от доставките на петрол в южната ни съседка през 2024 г. са от Русия

БОТАШ разширява доставките на газ от САЩ

Елмаз Топчу

В края на септември в Белия дом се разигра забележителна сцена: американският президент Доналд Тръмп похвали своя турски колега Реджеп Тайип Ердоган: „Имаме добри отношения. Той върши много добра работа в своята страна. Той е високоуважаван човек. Всички го уважават. Аз също го уважавам“. Но след похвалите се чу и нещо, което представлява огромно икономическо и геополитическо предизвикателство за Анкара: Тръмп поиска от Ердоган да спре да купува петрол и газ от Русия.

Този натиск беше засилен и от страните от Г-7. След виртуална среща в сряда седемте водещи западни индустриални държави - Германия, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Япония и САЩ - обявиха съвместно, че е време „да се увеличи натискът срещу руския износ на петрол“. Целта е да се намалят приходите, с които Москва финансира войната си срещу Украйна.

Досега Турция не е реагирала на изявленията на Тръмп и исканията на Г-7. Соред данни на турския регулаторен орган за енергийните пазари (EPDK) през миналата година 66% от турския внос на петрол и петролни продукти са били от Русия. Турция се възползва от факта, че Русия е под натиск поради санкциите на ЕС и предлага петрола си на цени, които на моменти са с до 15% по-ниски от международните пазарни цени. Спирането на вноса не само би застрашило сигурността на доставките за Турция, но и би отнело едно нейно важно (ценово) предимство. През 2024 г. доставките на природен газ от Русия са съставлявали 41% от целия внос на тази суровина.

Руският газ се доставя в Турция главно чрез газопроводите „Син поток“ и „Турски поток“ по дъното на Черно море. Наблюдателите не очакват Турция да преустанови вноса на енергия от Русия през следващите години. Вместо това Анкара залага на стратегията за тиха диверсификация.

По време на последното посещение на Ердоган в САЩ държавната компания БОТАШ подписа два дългосрочни договора за разширяване на източниците си на природен газ: споразумение с американската компания Mercuria, която от 2026 г. за период от 20 години ще достави общо 70 милиарда кубически метра втечнен природен газ (LNG); освен това беше обявено предварително споразумение с Woodside Energy за 5,8 милиарда кубически метра LNG.

(От Дойче веле, със съкращения)