Самите Богове не могат да се преборят с глупостта на хората

Климатът се промени, да забравим стария

Звучи жестоко, дори цинично на фона на поредното водно бедствие в Царево, Елените и близките села, но е необорим факт, за жалост отново с човешки жертви.

Но не е само глупост, а корупция и инертно безхаберие, отказващо да се осъвременяват законовите изисквания при строеж на мостове, уширение на речни корита, забранителна ивица за строеж на сгради в близост до речни корита, дерета, дори и пресъхнали, да не бъде допускано незаконно строителство, а не след дъжд - качулка, да се проверява кое е незаконното и има ли почва у нас.

Знам, че има много специалисти, дали компетентното си мнение какво трябва да се направи, за да се избягват такива бедствия. А те ще са все по-чести и с повече жертви, ако държавата не промени правилата, вместо да се вайкат актуалните управляващи и да хвърлят 50-100 милиона държавни пари за възстановяване на щетите.

Понастоящем никой не носи отговорност, законът се спазва съгласно правила за валежите, които вече са невалидни. Климатът се промени, да забравим стария.

Ето пример за държавно безхаберие в съчетание с научно умозрение, сякаш прието за факт.

Според данните на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН валеж от 137.9 мм за 5 септември 2023 г. се случва с вероятност на всеки 20 години, в село Граматиково 155.3 мм валежи са веднъж на 33 години. Докато в село Кости 207.2 мм вероятността за подобни валежи е на всеки 200 години. За Царево също заключението е, че валежът е с вероятност за превишение един път на нормата на 200 години. Ако обаче приемем за меродавен регистрирания в с. Кости валеж от 329.3 мм, можем да оценим тази стойност като вероятност се случва един път на 500 години.

Е, как ги отброихте годините, бе хора? Не съществува и не би могъл да съществува никъде на Земята такъв обем емпирични наблюдения на количеството валежи през вековете, които да допуснат извода за връзка между количество валеж и период от време за неговото повторение. Може би затова в БАН се застраховат с думата „вероятност“ за повторението. Но тъй като сводката е анонимна, ничия научна степен няма да пострада заради грешни твърдения. През 2023 г. БАН твърди, че валеж от 207 л/м. кв вероятно ще се повтори след 200 години. Значи, спокойно, да живей корупцията и строежът по пресъхналите корита на реки, които според плановете вече били отписани като такива.

В действителност 200-те години се оказаха само две години и месец, а валежът от 410 л/ м. кв е двоен. Ако вярваме на научната прогноза вероятността да се повтори такъв валеж е след повече от 500 години. Дали?

Два потопа, и още ще има

Астрологично и номерологично сравнение между 4.9.2023 и 3.10.2025 г.

На 7 септември 2023 г. тълкувах за в. „Труд news“ какво ни разкрива датата 4 септември и какви уроци трябва да бъдат научени, за да не се повтарят.

4 септември - ден на кармична разплата, ден на страдание и негативни емоции, със Съдбовен път на подчинение в пълния смисъл на думата. Природата изисква от хората да осъзнаят защо ги наказва и какво трябва да променят в себе си, в поведението си, след като потопът и човешките жертви са по време на седем ретроградни планети - Меркурий, Нептун Плутон, Уран, Сатурн, Юпитер, Хирон.

Тогава стихията изми омразата, надвиснала като черен, отровен, но невидим облак над този район около Малко Търново в Странджа, превърнал се в широка магистрала за мигранти, според мен заради нарочното безхаберие на държавата и удобното за нечий джоб безвластие на властта. За съжаление наказанието е за народа, но и виновниците от българска страна, организирали мигрантските канали, няма да останат ненаказани - ако не от закона, то от кармата.

Водната стихия и калта отнесоха натрупаната негативна енергия в морето и я неутрализираха. Пътят за новите организирани тълпи мигранти е свободен... до следващото природно наказание.

Така завърши тълкуването ми.

Вярно, мигрантският поток спадна, но защо водната стихия отново наказа района?

3.10.2025 - всички забрани са преодолени

Тържество на корупцията и безхаберието, както от властимащите, така и от корумпиращите. Денят разкрива, че числото на Меркурий, който този път не е ретрограден, е послужило за намиране на допирна точка между двете страни за заобикаляне на закона и общинските разпореждания. Най-общо казано - всички табута са преодолени. Съдбовния път е труден, трънлив, огледален на деня 4 септември и дава информация, че проблемите и страданията, жертвите са заслужени заради ненаучени уроци, заради стремежа да се пренебрегват изискванията. Жертвите са невинни, друг е виновен за кончината им, но в общата размита отговорност, единствено кармата ще възмездява.

С изключение на ретроградния Меркурий и Юпитер между 4 септември 2023 г. и 3 октомври има съвпадение на пет ретроградни планети - Нептун, Плутон, Уран, Сатурн, Хирон.

Ретроградният Сатурн казва, че хората не са си взели поука и не са се научили да се грижат за себе си, за живота си. Ретроградния Уран съветва в живота да настъпи коренна промяна, да потиснем себичността и егоизма си, безразличието към всичко извън прага на собствения ни дом и интерес. Ретроградният Нептун предупреждава за кризисни ситуации, унищожение на хора, ретроградният Плутон предупреждава за напрежение, противопоставяне, агресия, проблеми между поколенията, блокаж на живота, а Хирон помага чрез вглеждане в себе си да претворим лесно или по-трудно неудачите си в ползи, като направим верните изводи.

На 4 септември 2023 г. верните изводи не са направени, водата отново наказва. Почти съм сигурна, че и сега няма да бъдат направени верните изводи, което означава нова стихия. Кога, не знам.

Изводът е ясен - водната стихия на 3 октомври е само по вина на местни хора, заради техни неправомерни, погазващи правилата действия, утежнени от инертността на държавата да промени правилата за застрояване, мостове, пътища, укрепване заради промяната на климата и да налага контрол. Почистването на деретата отдавна не е панацията за предпазване от наводнения.

Старите правила умряха с промяната на климата. Планетите съветват правилото да се променя съобразно последния най-голям валеж умножен по две. Така мостовете ще са си на мястото и след потопа, а къщите няма да бъдат залети. Съмнявам се обаче, че ще бъда чута.

Не бях чута и когато предупреждавах още от преди пет години, че „Очаква ни огнено време и 14-годишно безводие, когато Нептун премине от Риби в Овен на 31 март 2025 г. Пожарите ще се увеличават, температурите ще нарастват, а Нептун ще разпалва огъня, като в същото време ни лишава от вода. Характерно, при това вече многократно доказало се, е редуването на засушаване и наводнения. Период на крайности. Вода има, но и суша и безводие ни морят. По-често, вместо да се радваме на живителен напоителен дъжд, сме потърпевши от неприятни засушавания и унищожителни порои, изливащи за час вода колкото за година, създаващи свлачища и срутища. Не можем да ги избегнем.“

На предупрежденията ми никой не обръща внимание. Нито правителство, което и да е то, нито стопани и собственици на имоти, градини, ниви, на къщи, автомобили, дребен и едър добитък. Никой! Вие, хората, не се пазите, как очаквате природата, за която сте невидими прашинки, да ви пази! Тя дори не ви забелязва.

Както вече много пъти писах в последните пет години - до края на 2039-а все ще е така. Суша, безводие, пожарища, водни стихии. Умният човек два пъти една грешка не прави, което явно не се отнася за родните управляващи, локални и централни.