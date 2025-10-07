Глобалният бунт на поколението Z

Младите хора по цял свят протестират срещу корупцията, неравенството и злоупотребата с власт

„Имаме задължението да променим всичко. Очакваме импийчмънт и оставка на президента“, казва пред ДВ Херизо Адриаманантена, говорител на групата Gen Z в Мадагаскар. Първоначален повод за демонстрациите там бяха прекъсванията на електрозахранването и недостигът на питейна вода.

Световната протестна вълна, стартирана от поколението Z, достигна и Мадагаскар. За демонстрантите да „променят всичко“ означава да се сложи край на лошото управление и корупцията. В последните няколко дни по време на протестите са били убити най-малко 22 души, а други 100 са били ранени, посочват от ООН.

Но заплахите и натискът няма да ни спрат, изтъква Адриаманантена. Младите хора все пак са мнозинство - над половината от 32-та милиона жители на Мадагаскар са под 30-годишна възраст. И имат пред себе си ярък пример - Непал.

Непалското правителство блокира 26 социални мрежи, включително Facebook и TikTok, уж в името на националната сигурност. Поколението Z протестира, десетки хиляди излязоха на улиците. Под хаштага #NepoBabies (определение за хора, които се издигат благодарение на влиятелните си родители), те разобличиха корупцията и шуробаджанащината. Въпреки десетките смъртни случаи те успяха не само да свалят премиера, но и наложиха за негова наследничка.

Поколението Z протестира и в Европа. „Чашата преля“, заяви пред DW Елена Попадич, една от говорителките на протестното движение в Сърбия. Студентката по медицина има предвид срутването на козирката на гарата в Нови Сад на първи ноември 2024 г., при което загинаха 16 души. Вероятната причина за трагедията: некачествено строителство и корупция.

Младежкото движение в Мароко, което досега беше анонимно, също вече не изпитва страх. Продължаващият проблем с корупцията изкара младите хора по улиците. Но те са и против строителството на стадиони за Световното първенство по футбол през 2030 година, когато Мароко ще бъде домакин заедно с Испания и Португалия. Исканията на младите са вместо в стадиони, парите да се инвестират в строежа на нови болници.

И в Парагвай, и в Перу младите са уморени от сенчестата икономика и вече не искат да слушат празните обещания на политиците.

Много разпространени в Перу, както и по всички демонстрации на поколението Z по целия свят са пиратското знаме и сламената шапка от култовото аниме „One Piece“. Главният герой на в него се бори за свобода и справедливост. Един от най-известните му цитати е: „Искам да създам свят, в който всички мои приятели да могат да ядат толкова, колкото искат!“.

(От Дойче веле, със съкращения)