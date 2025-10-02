Талибаните посегнаха и на интернет мрежата

Спряха достъпа до оптичния интернет в няколко провинции на Афганистан - като мярка срещу „неморалното поведение“

Експерти прогнозират сериозни последици

Оптичните кабели и сървърите за мобилен интернет в цял Афганистан спряха да работят във вторник. Предполага се, че те разгръщат допълнително частичното спиране на интернета, наложено по-рано в някои от северните провинции на страната. Тогава говорител на провинция Балх заяви, че целта е „превенция на неморалните дейности“.

Правителството на талибаните опроверга съобщенията за забрана на интернет в страната и уточни, че старите оптични кабели са износени и се налага тяхната подмяна, предде „Асошиейтед прес“ (АП), позовавайки се на съобщение на правителствени служители в чат с пакистански журналисти.

Последва и реакция от Министерството на морала, откъдето увериха, че талибаните не възнамерявали да отрежат страната от интернет завинаги. Сега афганистанците са в неведение какво предстои. Частният новинарски канал TOLO цитира анонимен държавен служител, според когото едно от възможните развития е талибаните да ограничат достъпа до интернет до 2G мрежа, която не поддържа висока скорост и ще направи невъзможно изпращането на всичко различно от текстови съобщения. Според информацията талибаните са дали едноседмичен срок на доставчиците да спрат 3- и 4G мрежите.

Това е първото спиране на интернет връзката в цялата страна. То ще резултира в „пълен блекаут“, казват от организацията NetBlocks, която следи за киберсигурността.

„Проблемите с интернета са началото на още по-тежки репресии в Афганистан“, каза експертът по сигурността Бисмилах Табан.

Собствениците на бизнеси предупредиха, че липсата на достъп до интернет ще има сериозни последици. Оптичната интернет мрежа се използва основно от фирми, банки, държавни агенции. „В момента 80 на сто от бизнеса изобщо се извършва онлайн. И без това сме изправени пред сериозни предизвикателства. Не бива да се отваря още по-голяма пропаст между хората и властите“, написа в пратформата Х Хан Ян Алокозай, вицепрезидент на Търговската камара на Афганистан при предходната блокада.

Саид Ахмад Шах Садаат, която от 2016 до 2018 г. беше министър на образованието в Афганистан, също предупреждава за сериозни потенциални последици. „Проблемите с оптичната мрежа, на която хората разчитат за образованието си, търговията, банковата система, ще засегнат негативно всички аспекти на живота. Талибаните нямат намерение да предложат алтернативна система. Ако мрежата бъде прекъсната, на Афганистан му предстоят черни дни“, каза тя пред ДВ.