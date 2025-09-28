Ферми за органи - учени отглеждат безмозъчни тела за донори

Експертите са на път да открият генетичен механизъм за регенерация на клетките

Стремеж към безсмъртие

Няма да има нужда от донори и трансплантации

Годината е 2025. Научният прогрес се развива със скоростта на хиперзвукова ракета, но не всички негови постижения са повод за гордост. Фермите за органи са технология, която вече съществува в Китай, но за която се премълчава. Какво се крие зад стерилните стени на лабораториите? Кой са новите донори на богатите пациенти? И най-важното, готово ли е човечеството за подобни жертви?

В китайските лаборатории се случва нещо, което някога се смяташе за научна фантастика. Изследователи от Пекин и Шанси са намерили начин да възстановяват увредени уши при мишки. Звучи просто, но зад това се крие нещо много повече - активиране на механизъм за регенерация на органи с помощта на генетичен “превключвател”. В проекта участват изследователи от Националния институт по биологични науки в Пекин, Института за геномни изследвания BGI и Ключова лаборатория по молекулярна биология за селското стопанство. Откритието им е публикувано в престижното списание “Science”.

Оказва се, че неспособността на бозайниците да се регенерират може да се дължи на дефицит на ретиноева киселина, производно на витамин А. Ретиноевата киселина играе ключова роля в регулирането на клетъчния растеж и възстановяването на тъканите.

Забравена способност

Учени от Пекин са на път да разкрият тайната на безкрайния живот.

Китайски учени са открили, че ДНК на бозайниците съдържа уникален “контролен панел”, способен да активира гени, които задействат регенерацията на органи. Но по някаква причина той е “изключен”. Експертите са успели да реактивират този механизъм, мълчал в продължение на милиони години, и мишките са започнали да регенерират увредените области на ухото: не само кожата, но и хрущялите, кръвоносните съдове и нервите.

“Все още не е ясно защо природата е деактивирала способността за регенерация при по-напредналите видове”, отбелязват изследователите. Една от теориите е защитата срещу риска от безкраен живот. Може би еволюцията е дала приоритет на други предимства, като например засилен имунитет и бърз контрол на кървенето, пред способността за възстановяване на загубени органи.

Но има видове, които са запазили тази способност. Морските звезди могат да отгледат нов индивид от един лъч.

Плоските червеи се регенерират дори след като бъдат разрязани на няколко фрагмента - всеки от тях се превръща в пълноценен червей. Някои риби дори регенерират нервните си клетки. Тяхната регенерация засяга както гръбначния, така и главния мозък. Този дар е медицинска мечта, особено при лечението на наранявания и последиците от инсулти. Саламандрите могат не само да възстановят загубени крайници, но и да възстановят сърцето, ретината и гръбначния си мозък.

От изгаряния до цироза

На този фон става ясно защо китайските учени толкова активно се занимават с тази тема. Перспективите са зашеметяващи. Ако можем да задействаме регенеративния механизъм при хората, това ще отвори пътя за възстановяване не само на кожата след изгаряния, но и на цели органи. Например, ще бъде възможно да се отглеждат нови бели дробове след туберкулоза, черен дроб след цироза и бъбреци след диабетни усложнения. И всичко това без донори или трансплантации.

“Лекарствата на базата на ретиноева киселина биха могли да се превърнат в ключ към регенерацията на тъканите, ако се научим прецизно да регулираме действието им”, смятат изследователите.

През 2023 г. китайски учени от BGI Group обявиха създаването на ембриони без мозъчно развитие. Целта? Отглеждане на “биологични контейнери” за органи. До 2025 г. технологията е напреднала значително: Напълно клонирани тела, в безсъзнание, но с функциониращи органи. Периодът на растеж на черен дроб е три месеца, а на сърце - пет месеца. “Това не са хора, а биоматериал”, твърдят изследователите.

Докато някои учени пресъздават способността за самолечение в лаборатории, други изпращат прости животни в космоса. Планарии - плоски червеи, способни да се регенерират буквално от фрагмент - се развъждат на Международната космическа станция.

Защо е необходимо това? В условия на нулева гравитация е възможно да се тества как космическата среда влияе върху регенеративните процеси. Това е от решаващо значение: в близко бъдеще хората може да се изправят пред необходимостта да регенерират телата си далеч от Земята - в условия, където трансплантацията на органи е невъзможна. Космосът може да се превърне в нов тестов полигон за разбиране как работи регенерацията на клетъчно ниво, особено в екстремни условия.

Безкрайният живот би могъл да наруши баланса на популациите, екосистемите и самата еволюция. Но науката си проправя собствен път. Китайците искат да бъдат първите, които ще разкрият тази биологична тайна. Тяхната упоритост, технологични ресурси и интердисциплинарни подходи вече дават плодове. Останалото е само въпрос на време.