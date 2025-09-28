Ирландия е сред най-богатите в Европа. Дали ще остане?

Държавата успя да привлече водещи технологични компании

Зависимостта от САЩ все повече се превръща в бреме за нея

Ирландската детелина е трилистна - няма как да я обърка човек като национален символ на страната. Икономически погледнато обаче ирландската детелина сякаш има и щастлив четвърти лист - понеже времената, когато страната е тънела в бедност, отдавна са отминали, пише германската обществена телевизия АРД.

Днес Ирландия е една от най-богатите държави в Европа. „В момента тя определено е двигател - що се отнася до износа и инвестициите“, казва пред изданието Холгер Гьорг, експерт от Института за световна икономика в Кил. Ирландската икономика е малка, но много отворена към света. Тя живее от внос-износ и от преки чуждестранни инвестиции. Освен това населението е много младо, по-младо от това в Германия, но също и добре образовано - особено в професиите, свързани с математика, информатика, природни науки и технологии.

Освен това Ирландия е англоговоряща страна, което е предимство на международната сцена. Тя има средни темпове на растеж от над пет процента, казва икономистът Томас Обст от Института за германска икономика в Кьолн (IW). „Те имат много висок доход на глава от населението, ако го сравним с другите страни от ЕС. В Ирландия той е 100 000 евро на човек, което е приблизително два пъти повече от средния за ЕС.“ За сравнение - в Германия той е около 50 000 евро на човек, припомня АРД.

Успехът на Ирландия се основава преди всичко на един фактор: ниските корпоративни данъци. Те са привлекли в Ирландия много мултинационални корпорации от технологичния и фармацевтичния сектор. Компании като Meta, Google или Apple реализират високи печалби в Ирландия. По този начин обаче страната е станала опасно зависима от САЩ, особено сега, когато американският президент Доналд Тръмп реши да води търговски спорове.

Според германската Федерална агенция за външна търговия (GTAI) фармацевтичните продукти съставляват почти половината от износа на Ирландия. Споразумението за митата между ЕС и САЩ също е в полза на Ирландия, според Холгер Гьорг.

Но бъдещето се очертава трудно. Американските технологични компании са трън в очите на ЕС, който иска да окаже натиск с по-строги регулации и данъци.