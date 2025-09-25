Тази испанка е живяла до 117 години. Учените може би са открили защо

Мария Браняс беше най-възрастният човек в света, когато почина на 117 години в Испания миналата година, но поглед към нейния геном подсказва, че биологичната ѝ възраст може да е била много по-млада.

Здравните експерти и обществеността отдавна са очаровани от суперстолетниците – тези, които живеят поне до 110 години – и какво разкрива тяхното дълголетие за ключовете към доброто стареене.

Преди да почине през август 2024 г., Браняс се съгласи да помогне на група испански учени да разберат.

Когато беше на 116 години, те събраха проби от нейната кръв, слюнка, урина и изпражнения, за да анализират нейната генетика и микробиом и да сравнят резултатите с по-големи групи хора на подобна възраст.

Браняс имаше биомаркери за старост, включително скъсени теломери – които показват клетъчно стареене – както и вид В-клетки, за които е известно, че се натрупват с възрастта и клонална хематопоеза, друго свързано с възрастта състояние.

Въпреки това, тя е имала и ниски нива на възпаление, „подмладено“ здраве на червата и младежки епигеном, или промени в начина, по който се експресират гените, без да се засяга действителната ни ДНК.

Браняс, която изследователите наричат ​​„изключителна личност“, също е имала необичайни вариации в генетичния си код, които изглежда предпазват от често срещани здравословни проблеми, включително сърдечни заболявания, диабет и невродегенерация, която е свързана с болестите на Алцхаймер и Паркинсон.

Констатациите предлагат „нов поглед върху биологията на стареенето при човека, предполагайки биомаркери за здравословно стареене и потенциални стратегии за увеличаване на продължителността на живота“, според изследователите, които публикуваха своите открития в списание Cell Reports Medicine.

Въпреки че генетиката на Браняс изглежда е изиграла основна роля за нейното дълголетие, изследователите са се опитали да установят и кои от нейните навици на живот може да са помогнали.

Суперстолетницата е яла около три кутии кисело мляко на ден, казаха те, което според тях може да е допринесло за здравето на червата и телесното ѝ тегло. Тя се е придържала предимно към средиземноморска диета, поддържала е добри навици за сън, била е физически активна и е имала добро психично здраве като цяло.

Браняс също така е имала активен социален живот и е имала редовни хобита като четене, свирене на пиано и грижа за градината си – с други думи, всестранно развит живот.

„Всички тези открития илюстрират как стареенето и болестите могат, при определени условия, да се разделят“, казаха изследователите, „оспорвайки общоприетото схващане, че са неразривно свързани“.