Откриха античен некропол в центъра на Варна

При изкопни работи за строеж

Древен некропол с около 30 гроба бе открит на ул. “Козлодуй” в централната част на Варна при изкопни работи за строеж на голяма нова сграда. От няколко дни археолози работят на терен, а тепърва предстои антропологично изследване на намерените кости, за да бъде направена прецизна датировка.

“Със сигурност погребенията са правени в два периода, като най-ранните са около III век”, каза пред “Труд news” Ася Стефанова, главен уредник на Римски терми и ръководител на проучванията. Според нея некрополът е бил извън крепостната стена на античен Одесос.

“Подобни находки не са необичайни. Разкриват се всяка година в охранителната зона на археологическия резерват. Последните бяха на улиците “Заменхоф” и “Дебър”, допълни Стефанова. По думите й в гробовете на ул. “Козлодуй” са намерени и керамични фрагменти, които ще бъдат изследвани.