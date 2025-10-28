Ново проучване разбива мита: Първите австралийци не са изтребили гигантските животни

Скорошно изследване на два фосила от Австралия, на приблизително 50 000 години, показва, че първите народи на Австралия са ценели големите животни не само за месото им, но и за фосилите. Те са събирали кости и са ги пренасяли на големи разстояния, пише CNN.

Дълги години учените смятаха, че разрезите по фосилите са доказателство, че аборигените са ловували гигантски животни до степен на изчезване. Когато хората за първи път пристигнали в Австралия преди около 65 000 години, на континента са живели огромни животни, които вече не съществуват, като гигантски ехидни с дълъг нос, кенгура с къса муцуна, високи почти 3 метра, и подобни на вомбати тревопасни с бивни, големи колкото носорог. До около 46 000 години преди настоящето всички тези животни са изчезнали.

През 1960-те години учените откриват разрез по фосилизираната тибия на кенгуру, намерена между 1909 и 1915 г. в пещерата Мамут в югозападна Австралия. Тогава се предполагало, че разрезът е знак за обработка на животното. Ново изследване обаче показва, че разрезът е направен, след като животното вече е било мъртво и костите му са се фосилизирали. Това изключва теорията за убиване и показва, че костта е била ценена като фосил.

Другият изследван фосил е премолар (зъб) на изчезналия гигантски вомбат Zygomaturus trilobus. Въпреки че този вид е разпространен главно в южната част на Австралия, един мъж от първите народи в северната част на страната е притежавал този зъб като амулет. Зъбът бил закрепен в смола и закачен на нишка от човешка коса, вероятно за носене като украшение или за духовни цели. Това показва, че хората са събирали фосили и са ги пренасяли на големи разстояния, а не че са ловували животните до изчезване.

„Фосилът вероятно е бил събран в югозападна Австралия и след това търгуван по крайбрежието до региона Кимбърли“, казва д-р Майкъл Арчър, водещ автор на изследването от Университета на Нов Южен Уелс. Според него, тези находки показват, че първите народи на Австралия са били колекционери на фосили, а не ловци, които са довели животните до изчезване.

„Доказателствата показват, че хората и гигантските животни са съжителствали поне 15 000 години, вероятно до промени в климата, довели до постепенното им изчезване“, допълва Арчър.

Новооткритите данни оспорват вековната теория, че първите народи на Австралия са причинили масово изчезване на мегa фауната, и подчертават, че климатичните промени и европейските колонизации са имали по-голямо влияние върху загубата на видовете.