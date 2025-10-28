Препятствия пред еврото

Кампанията твърде късно започна и част от нашето общество, най-вече у възрастните хора има известно недоверие към бъдещата ни валута

Очакванията са, че след Нова година ще има опашки в банките и най-вече в пощите

Възможни са също и грешки, допускани от пощенските служители, които не са валутни касиери

Новата 2026 година ще ни сюрпризира и с нова валута. Подготвен ли е за нея обикновения българин? Отговорът е по-скоро - не.

В средата на 2024 г. ЕК и ЕЦБ преведоха на България 10 млн. евро конкретно за провеждането на Информационната кампания за въвеждането на еврото. Вместо тази кампания веднага да започне още в средата на миналата година, то тя стартира на 02.09.2025 г. с Информационен ден в Бургас, на който присъстваха премиерът, министърът на финансите и гуверньорът на БНБ. В другите области обаче бяха проведени информационни дни, на които присъства зам. министър и няколко директори от министерства. Кампанията твърде късно започна и част от нашето общество, най-вече у възрастните хора, които се издържат само от пенсиите си, е налице известно недоверие към бъдещата ни валута - еврото. По-високите цени на някои основни хранителни стоки и недостатъчния контрол от страна на държавните контролни органи за необоснованото им завишаване, направи според социологическите данни над 50% от сънародниците ни противници на въвеждането на еврото в България.

Еврото понастоящем е втората по сила валута в света след долара. С въвеждането на високи мита от САЩ, са налице сериозни доводи на известни финансисти, че първото място на щатския долар в търговските транзакции е сериозно застрашено и то от еврото. Очакванията ми са до няколко години еврото да увеличи своя дял в обема на транзакциите в световната търговия и дори да излезе на първо място пред долара, което е твърде вероятно. Тези тенденции обаче недостатъчно се обясняват от страна на правителството и на БНБ на представителите на бизнеса и на гражданите и недоверието в еврото у тях все още не намалява.

Друг фактор, на който не се отделя достатъчно внимание от управляващите са възможните бъдещи препятствия и известни трудности при въвеждането на еврото. Българските граждани могат да ги преодолеят в голяма степен при добра организация от страна на: МФ, БНБ, банките, „Български пощи“ ЕАД, местната власт и МВР. Министерството на финансите, МВР и БНБ следва да излязат с позиция, с която да предотвратят евентуални злоупотреби в процеса на обменяне на левовете с евро, който ще се засили в първите месеци на 2026 г.

Очакванията са, че след Нова година ще има опашки в банките и най-вече в пощите. Възможни са също и грешки, допускани от пощенските служители, които не са валутни касиери, а са обучени в краткосрочни курсове. Със сигурност се очаква да се навъртат пред банките и пощенските клонове лица с престъпни наклонности, които ще предлагат фалшиви евро на възрастните хора, с оглед те да не чакат на дължи опашки и доста от тях ще бъдат излъгани. Освен от притесненията около повишаването на цените на основни стоки, на този етап никой не отчита, че много българи и особено тези, които досега не са посещавали други страни или нямат свои близки в страните от еврозоната, от които да получават записи в евро, да не познават тази валутата. Мнозина от сънародниците ни не знаят как изглежда еврото. Най-вероятно милиони българи ще обменят своите левове в евро в последния момент, което ще се стане в края на месец юни 2026 г., тъй като в края на този месец изтича срокът за безплатна обмяна в клоновете на банките и на „Български пощи“ ЕАД. Не е изключено след Нова година да има и обири (или опити за ограбване) на пощенски клонове. Те понастоящем се охраняват много лошо и охраната следва да се засили и е най-добре да се осъществява от служители на МВР, а не от пенсионирани бивши военни и полицаи, както е досега.

Необходимо е да се инвестира в нова сигнално-охранителна уредба на повечето банкови клонове и на всички пощенски клонове, които ще бъдат оторизирани с обмяна на левовете в евро. За периода 01.01.-01.07.2026 г. „Български пощи“ ЕАД ще обменят безплатно банкноти и монети от левове в евро само в населени места, където няма офиси или клонове на кредитна институция.

Решението да се разчита на клоновете на „Български пощи“ ЕАД да се ползват за обмяна, което да става безплатно, не е достатъчно издържано от гледна точка на сигурността за опазване на спестяванията на българите. Възможно бе в началото на 2025 г., да се заплати за сметка на бюджета, временно банките да възстановят поне част от закритите наскоро банкови клонове (където е възможно) и обмяната да се осъществява от банкови касиери, а не от набързо обучени пощенски служители, които неминуемо по всяка вероятност ще правят грешки, поради неопитност. Много по-евтино щеше да излезе на бюджета подобен вариант с временно откриване на няколко десетки банкови клона, отколкото оборудването с валутни гишета в повече от сто пощенски клона.

Известно е, че в БНБ няма ограничения за количеството на обменените пари. В банките също няма да има

ограничение на количеството през първите 6 месеца, като за суми над 30 000 лв. на една транзакция се прави

стандартната предварителна заявка от 3 работни дни. Необходимо е да се знае, че в през първите 6 месеца от датата

на въвеждане на еврото „Български пощи“ ЕАД ще обменят банкноти и монети от левове в евро в размер до 1 000 лв. на ден за едно лице. За суми в размер от 1 000 лв. до 10 000 лв. на ден трябва да бъде подадена предварителна заявка от 3 до 5 работни дни само в предварително обявени пощенски клонове в страната. Последната разпоредба води до редица неудобства за гражданите, тъй като сумата 1000 лв. е твърде ниска, а едно лице трябва да се реди на опашка два пъти. Първо лицето трябва да подаде молба, а втори път реално да извърши обмяната на своите левове с евро, което е нонсенс. Възможно е да се обмисли и предвиди възможността за удължаване на срока за безплатната обмяна до 31.12.2026 г., ако към 31.05.2026 г. обмяната на левовете с евро се осъществява твърде бавно и в гражданите към тази дата все още е налице значително количество български левове.

Същевременно е редно да се отчете, че БНБ осъществи значителна подготовка за въвеждане на еврото у нас, което бе съпроводено със значителни разходи. Част от тези разходи за БНБ са свързани с интеграцията на техническата инфраструктура към евросистемата, което означава привеждане в съответствие на платежните системи като SEPA, TARGET2, TIPS (за извършване на незабавни плащания). Тези разходи всъщност представляват инвестиции в информационни технологии и надграждане на сигурността. Работата по тези процеси значително е напреднала и предстои окончателното интегриране.

На трето място служителите от МС, МФ и БНБ следва в Информационната кампания, свързана с въвеждане на еврото в България, в т. ч. и в ежедневно излъчваните клипове в телевизиите, да обяснят, че най-евтиния и безпрепятствен начин за обмяна на левовете в евро е гражданите да внесат левовете, които са в по-големи размери (например над 1000 лв., т. е. над сумите, които са им необходими да покриват нуждите си за храна, лекарства, ток, парно и др.) в банките. На 01.01.2026 г. тези суми автоматично, при това абсолютно безплатно ще бъдат превалутирани в евро. Този процес на депозиране на левовете в банки е в ход, но е твърде бавен засега.